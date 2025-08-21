Un corazón con latido e historia

La nueva propiedad del Real Valladolid está hilvanando muy bien el tránsito entre el 'storytelling' y el 'storydoing'. El verbo sin acción se convierte en ... el conjunto vacío. Por eso, el respeto a la historia del club, a su afición y a sus valores no debe convertirse en el eco vacuo. Es muy fácil caer en la promesa fácil y escapar de la realidad cuando llegan las primeras curvas. Ronaldo y su equipo de marketing también apostaron por el embrujo de la memoria para enamorar a la afición en la primera cita. El problema residió en que las palabras y los hechos se pelearon después del primer beso y cuando la grada descubrió que detrás de aquellos versos no había verdad, llegó el desamor más profundo. Solares y su grupo de trabajo, con Orta como orador para tocar la fibra, dicen y hacen. Al menos de momento. Están reconstruyendo la pasión a base del relato emocional, del corazón de las personas que han hecho grande al Real Valladolid. Así nace el homenaje a los históricos, ninguneados en otras ocasiones, y Academia Pucela, un encuentro entre algunos de los futbolistas recién llegados e iconos locales que han abrillantado el escudo de una entidad, a la que han estado a punto de borrar el lustre en los últimos siete años.

El relato se traduce también al lenguaje que utiliza el equipo sobre el césped. Almada llegó al cuadro castellano por dos aspectos fundamentales: su apuesta por la cantera y su fe inquebrantable en el trabajo. El esfuerzo es innegociable. El Ceuta lo sufrió en Zorrilla. La intensidad y la presión acogotaron la ilusión de su primer día. En esos capítulos de plena emoción que jalonan la entrega inicial de Academia Pucela, Eusebio, Borja Lara, Carmen Reol y Mar Coria coinciden en el mensaje clave para que Trilli, Tomeo, Guilherme y Bueno entiendan lo que el club necesita de ellos: «trabajad duro, dadlo todo y haced que la gente se sienta orgullosa de vuestro esfuerzo». No es literal, pero más o menos. El eje radica en dar la cara por el escudo y luchar hasta la extenuación, que el rival te gane por calidad, no por dar una zancada más. Todo para que Carmen, abonada número 2 del Real Valladolid, pueda volver a ver al Pucela en Primera «antes de irme».

El fútbol no es atletismo, pero la calidad sin solidaridad y esfuerzo es una bala de fogueo. Por eso, el ensamblaje de los egos en todos los escalones de la entidad castellana resulta fundamental para conseguir el éxito. Solares recibió a los futbolistas a pie de bus, un gesto que sigue construyendo ese espíritu de unión que destila este nuevo Real Valladolid. Todos a una. Solo hemos visto un partido oficial y el Ceuta no es precisamente un rival de nivel, pero al menos hemos percibido que la narrativa tiene cierto reflejo sobre el verde. Espero que no sea solo marketing. Queda todo el curso por delante y muchos flecos por pulir. Falta un mediocentro creativo y que las piezas de Almada se asienten para ver si realmente el Real Valladolid peleará por el ascenso. También es necesario que Latasa encuentre el camino del gol. Ante el Ceuta recibió elogios por su trabajo incansable. Me quito el sombrero, pero el delantero está para marcar. Todos tienen que arrimar el hombro para defender y presionar, sin duda, pero el 'nueve' tiene que garantizar goles. Al portero se le pide parar, no hacer kilómetros. Un aspirante al ascenso, da igual la categoría que sea, necesita un goleador y una buena defensa. A partir de ahí, el resto.