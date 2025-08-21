El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gabo Solares, en su estreno como presidente del club en el palco de Zorrilla. A. Mingueza
Partido de vuelta

Un corazón con latido e historia

Opinión ·

«La nueva propiedad está reconstruyendo la pasión a base del relato emocional, del corazón de las personas que han hecho grande al Real Valladolid»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:15

La nueva propiedad del Real Valladolid está hilvanando muy bien el tránsito entre el 'storytelling' y el 'storydoing'. El verbo sin acción se convierte en ... el conjunto vacío. Por eso, el respeto a la historia del club, a su afición y a sus valores no debe convertirse en el eco vacuo. Es muy fácil caer en la promesa fácil y escapar de la realidad cuando llegan las primeras curvas. Ronaldo y su equipo de marketing también apostaron por el embrujo de la memoria para enamorar a la afición en la primera cita. El problema residió en que las palabras y los hechos se pelearon después del primer beso y cuando la grada descubrió que detrás de aquellos versos no había verdad, llegó el desamor más profundo. Solares y su grupo de trabajo, con Orta como orador para tocar la fibra, dicen y hacen. Al menos de momento. Están reconstruyendo la pasión a base del relato emocional, del corazón de las personas que han hecho grande al Real Valladolid. Así nace el homenaje a los históricos, ninguneados en otras ocasiones, y Academia Pucela, un encuentro entre algunos de los futbolistas recién llegados e iconos locales que han abrillantado el escudo de una entidad, a la que han estado a punto de borrar el lustre en los últimos siete años.

