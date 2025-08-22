Aprender en la victoria

Empezamos con victoria. Sin sufrir. Con una imagen más que aceptable. Sólo tenemos que repetir lo del pasado viernes en los próximos 41 partidos y ... estaremos más cerca de ascender que de luchar por los cincuenta puntos que tras el partido de Bristol parecía que eran el objetivo esta temporada. Supongo que decir a estas alturas que la Liga Hypermotion es muy larga es redundante, pero como no me canso de ver aficiones celebrando en enero el ascenso que no consiguen en junio creo que es importante recordarlo. No hemos hecho más que sumar tres puntos ante un equipo recién ascendido.

¿Por qué digo que hay que repetir lo del viernes el resto de la temporada?. Pues porque vi compromiso, vi trabajo en equipo, vi un plan y vi jugadores que no se salieron del mismo. Los tres goles vinieron de robos de balón y de una búsqueda de la sencillez en contra del adorno.

No fue el partido perfecto. De hecho, a mí me faltó algo de creatividad cuando teníamos que jugar el balón. Esto lo digo porque no todos los equipos son el Ceuta y supongo que a medida que transcurra la temporada los equipos sabrán cómo jugarnos y estaría bien que el plan B funcionase. En un partido con más luces que sombras, hay que aprender de las sombras. Siempre se dice que hay que aprender de las derrotas, pero veo más importante aprender en las victorias.

A mí la plantilla me parece que está bien confeccionada. A falta de los dos refuerzos que parece que van a llegar, y de las dos o tres salidas que a estas horas faltan por confirmar, la plantilla es completa. Sin experiencia en muchos casos, pero con hambre. Es la plantilla que hace dos años yo habría hecho. El concepto de plantilla para ser más exactos. No una plantilla que te condenaba en caso de ascenso y también en caso de no ascenso, sino una plantilla en la que vayas creando algo. Una plantilla en la que Chuki o el siguiente en su caso no dude en renovar su contrato porque sabe que va a tener oportunidades. Hay un proverbio chino que dice que «un viaje de mil millas comienza con un solo paso». Ese paso es este espíritu, el de demostrar que el 17+8 no es un lema, sino una apuesta. Si ascender nos vuelve a hipotecar y a poner en peligro la viabilidad del club, el ascenso no será un éxito. Y ojo, que me da más miedo el mercado de enero que éste. En enero, cuando aprietan las necesidades es cuando se hacen las locuras.