Tomeo habla con Iván Alejo en presencia de Chuki. A. Mingueza
Desde la grada

Aprender en la victoria

Opinión ·

«A falta de los dos refuerzos que parece que van a llegar, y de las dos o tres salidas que a estas horas faltan por confirmar, la plantilla es completa»

Carlos Pérez

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:13

Empezamos con victoria. Sin sufrir. Con una imagen más que aceptable. Sólo tenemos que repetir lo del pasado viernes en los próximos 41 partidos y ... estaremos más cerca de ascender que de luchar por los cincuenta puntos que tras el partido de Bristol parecía que eran el objetivo esta temporada. Supongo que decir a estas alturas que la Liga Hypermotion es muy larga es redundante, pero como no me canso de ver aficiones celebrando en enero el ascenso que no consiguen en junio creo que es importante recordarlo. No hemos hecho más que sumar tres puntos ante un equipo recién ascendido.

