'Allegro ma non troppo'

Hace dos semanas mi colaboración en estas páginas llevaba como título 'Impotencia'. Hablaba, claro, de la impotencia de un equipo que después de tirar veintidós ... veces a puerta, había conseguido que el portero de Las Palmas se fuera sin que supiéramos de qué color era su zamarra. Dos semanas después, nada ha cambiado. Con delanteros que parecen centrales rivales por el afán que tienen de despejar en vez de tirar a puerta, poco vamos a hacer. Y siendo el fútbol de los futbolistas, tengo claro que el responsable de esto está en el banquillo. Claro que Almada no le ha dicho a Peter Federico que en vez de empujarla la mande fuera. Eso es responsabilidad del futbolista, pero el míster tiene responsabilidad en no detectar que tenemos un problema.

Yo no soy técnico y quizá no tenga razón, pero somos una gran mayoría los que pensamos que la forma de ocupar el campo que propone Guillermo Almada no da para más. Somos muchos los que lo pensamos y también están los resultados, que son tozudos.

Almada ha conseguido que el equipo corra. Ha conseguido, de momento, que la afición no pite al equipo por falta de combatividad. Ha conseguido, a pesar de lo pueda parecer, que los jugadores entiendan lo que él quiere en el aspecto defensivo. Y punto. Y no es poco. Estamos en ese punto en el que dar con la tecla puede cambiar muchas cosas en lo que se refiere a resultados. Pero Almada no toca el piano. No tiene curiosidad por saber cómo suena su partitura con otro compás o con otro tempo. Hay cantantes por ejemplo que han versionado el 'Hallelujah' de Leonard Cohen con otro tempo con el fin de evitar depresiones masivas y lo han conseguido (aunque yo me quedo con la versión original de Cohen). Con las mismas notas se puede hacer que una canción sea distinta. Más alegre o más triste, más institucional o más informal. Sólo cambiando el compás o el tempo de una partitura. Pues creo que en el fútbol pasa lo mismo. Sólo se necesita ocupar el campo de otra manera para hacer que el fútbol cambie. Por ejemplo, ¿sería distinto el once del pasado lunes en Anoeta con Tomeo de LD, Juric de central y Alejo en el centro del campo? Sería distinto, seguro, lo que no sé es si sería mejor. Pero no lo sé porque no lo he probado.

Hemos visto desde pretemporada la aversión que tiene el míster a las pruebas. Todos los onces eran iguales y sólo muy al final de los partidos hacía cambios. No será que no se dijo entonces siendo su defensa que algunos venían fuera de forma. De aquellos polvos, estos lodos. Que no caiga en el subconsciente que esta plantilla no da para más. Esta plantilla es el estudiante que hace Medicina por deseo de su padre, cuando él quería hacer Hispánicas. Suspende asignaturas por falta de motivación, no por ser mal estudiante. Pues eso le pasa a este equipo. Que propongan otra cosa, que faltan muchos partidos para darnos por vencidos.