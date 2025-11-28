El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, en sala de prensa este jueves. Rodrigo Jiménez
Desde la grada

'Allegro ma non troppo'

«Somos una gran mayoría los que pensamos que la forma de ocupar el campo que propone Guillermo Almada no da para más»

Carlos Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:26

Hace dos semanas mi colaboración en estas páginas llevaba como título 'Impotencia'. Hablaba, claro, de la impotencia de un equipo que después de tirar veintidós ... veces a puerta, había conseguido que el portero de Las Palmas se fuera sin que supiéramos de qué color era su zamarra. Dos semanas después, nada ha cambiado. Con delanteros que parecen centrales rivales por el afán que tienen de despejar en vez de tirar a puerta, poco vamos a hacer. Y siendo el fútbol de los futbolistas, tengo claro que el responsable de esto está en el banquillo. Claro que Almada no le ha dicho a Peter Federico que en vez de empujarla la mande fuera. Eso es responsabilidad del futbolista, pero el míster tiene responsabilidad en no detectar que tenemos un problema.

&#039;Allegro ma non troppo&#039;