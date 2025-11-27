El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid, durante su comparecencia de este jueves. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

El técnico dice que siente el respaldo de directiva y jugadores y subraya que, hasta el mercado de invierno, la falta de gol sólo se suple con trabajo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

Guillermo Almada ejecutó una fuerte apuesta profesional al dar el salto al otro lado del Atlántico para hacerse cargo del banquillo del Real Valladolid. En ... medio de las turbulencias de los últimos resultados (tres partidos sin marcar, dos derrotas consecutivas), el entrenador uruguayo sabe bien que las leyes inexorables del fútbol apuntan al banquillo si la situación no se endereza. En ese contexto, Almada da muestras de caballerosidad. Sus palabras resonaron durante su comparecencia de este jueves, previa al choque del sábado en Zorrilla frente al Málaga (21 horas). «No estamos atornillados en ningún lado ni nos vamos a aferrar a ningún contrato que tengamos. Me pagan las cantidades que trabajé y tienen las manos liberadas», apuntó Almada cuando se le preguntó por las conversaciones mantenidas durante los últimos días con los responsables del Real Valladolid, en el contexto de una posible destitución. El entrenador no quiere convertirse en un lastre para el club blanquivioleta si aumenta la zozobra, pero también resaltó que siente el respaldo de todos los estamentos y por eso añadió : «Ya les he expresado lo que pienso. Aquí estamos entre gente de bien, con honestidad. Nos sentimos muy respaldados por la parte directiva, los dueños, por la parte del director deportivo y, sobre todo, por los jugadores, que es la parte más importante».

