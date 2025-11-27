Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Guillermo Almada ejecutó una fuerte apuesta profesional al dar el salto al otro lado del Atlántico para hacerse cargo del banquillo del Real Valladolid. En ... medio de las turbulencias de los últimos resultados (tres partidos sin marcar, dos derrotas consecutivas), el entrenador uruguayo sabe bien que las leyes inexorables del fútbol apuntan al banquillo si la situación no se endereza. En ese contexto, Almada da muestras de caballerosidad. Sus palabras resonaron durante su comparecencia de este jueves, previa al choque del sábado en Zorrilla frente al Málaga (21 horas). «No estamos atornillados en ningún lado ni nos vamos a aferrar a ningún contrato que tengamos. Me pagan las cantidades que trabajé y tienen las manos liberadas», apuntó Almada cuando se le preguntó por las conversaciones mantenidas durante los últimos días con los responsables del Real Valladolid, en el contexto de una posible destitución. El entrenador no quiere convertirse en un lastre para el club blanquivioleta si aumenta la zozobra, pero también resaltó que siente el respaldo de todos los estamentos y por eso añadió : «Ya les he expresado lo que pienso. Aquí estamos entre gente de bien, con honestidad. Nos sentimos muy respaldados por la parte directiva, los dueños, por la parte del director deportivo y, sobre todo, por los jugadores, que es la parte más importante».

Y en este último punto radica cierto optimismo del uruguayo, que comprueba que «los jugadores creen y están haciendo cosas buenas», aunque lo que resulte definitorio sea «el resultado» y «la posición» en la tabla. «La situación se va a enderezar por todo lo que veo a diario: la mancomunion en el trabajo, en la dedicación y entrega que tienen en los partidos, por más que a veces seamos irregulares, algo lógico por la edad del plantel. Pero seguimos confiando en lo que estamos haciendo y en todos los estamentos del proceso, que desde nuestro punto de vista, va muy bien, exceptuando los resultados, porque nos gustaría ir mejor».

La convicción de Almada es que el proceso va por el «buen camino», con datos que sustentan un protagonismo sobre el césped que luego no se traduce en goles, el gran problema que padece este Pucela. «Yo no estoy atornillado en ningún lado. Ya se lo dije a los dueños: siempre fue un proyecto a largo plazo. Estamos construyendo bases sólidas de profesionalismo, de respaldo en datos para que Valladolid tenga un proceso duradero en el tiempo y no que sea sube y baja. Hay muchas cosas que hacemos bien, pero si en algún momento los dueños quieren tomar una decisión… Nosotros estamos convencidos por lo que nos transmiten los jugadores», insistió Almada.

En cualquier caso, el entrenador del Real Valladolid admitió que la «preocupación» se ha instalado en el vestuario después de sumar un solo punto de los últimos nueve posibles y encadenar dos derrotas consecutivas. «Los jugadores están muy preocupados también porque queremos dar una alegría a nuestra gente. Los primeros afligidos somos nosotros. Llevo muchos años en el fútbol y, por más que sea reiterado en varios partidos, no es habitual que pierdas si eres superior a los rivales. El fútbol tiene una lógica, aunque obviamente hay algo que nos falta». Almada explicó que los futbolistas «han hecho autocrítica» y que no se les puede reprochar la entrega que muestran siempre. «He visto pocos grupos como este, que entrenen y se dispongan todos los días a trabajar como hacen ellos. Tenemos un grupo profesional y es inmerecida esta situación», remachó.

Los excelentes datos del Real Valladolid en remates dentro del área, ocasiones claras creadas y centros por partidos contrastan con los 15 goles marcados, el sexto peor registro de la categoría. «Con esas cifras tendríamos que ser uno de los equipos con más goles. Estamos haciendo lo más complicado, que es generar todo eso. Ojalá se nos abra el arco. Estoy esperanzado que sí porque estas rachas empiezan y culminan en algún momento».

El técnico no quiso entrar en si esa falta de gol se debe a un aspecto estructural por las características de los propios jugadores. «No voy a discutir la calidad de los futbolistas que tenemos. Muchos están en un proceso de mejora y eso lleva su tiempo. No que los toques con una varita mágica y mejoren de un día para otro», zanjó, aunque también admitió que asume su «responsabilidad» para que los marcadores acaben por reflejar toda la producción ofensiva. «El trabajo y la dedicación está presente. Hoy legamos a las 6-7 de la mañana y vamos a estar aquí hasta por la tarde. Los jugadores se esfuerzan y saben que tienen que mejorar en eso»

La única manera que ve Guillermo Almada para paliar la sequía goleadora pasa por seguir insistiendo en el «trabajo» diario. «Cuando se abra el periodo de pases [mercado de invierno], intentaremos reforzarnos con algún jugador que esté a nuestro alcance, que nos dé alguna característica que no tenemos dentro del plantel. Lo que está al alcance de nuestra mano hoy es trabajar. No puedo traer un jugador de otro lado para que nos dé eso. El trabajo está presente y también la predisposición a mejorar, algo muy importante. Debemos seguir en esa línea y que el factor suerte, que es ínfimo, nos ayude. La suerte hay que trabajarla. Nada de lo que hacemos está improvisado».

La falta de regularidad del equipo, unida a la desoladora campaña anterior, vuelven a sembrar la desesperanza y el hastío en la afición blanquivioleta. Almada entiende que resultaría idóneo mantener el apoyo desde la grada, a pesar de que la plantilla no está «dando lo que ellos se merecen, que son resultados positivos». «Cuando empezamos a chiflar a algún jugador o a gritarlo, seguramente estamos yendo contra nuestro propio equipo. Y queda muchísimo campeonato todavía. Hay miles de ejemplos, algunos que ha vivido esta institución y que luego se traslucen en otros resultados», recordó el entrenador uruguayo, en referencia al último ascenso a Primera, logrado con su compatriota Paulo Pezzolano en el banquillo y en medio de un ambiente muy enrarecido con la grada. «Precisamos ganar y unirnos todos para salir de este momento difícil. Esto es una mesa de cuatro patas: la parte directriz, el cuerpo técnico, los jugadores y nuestra afición. Con esas cuatro patas, la mesa está sólida. Tenemos que juzgar los resultados en junio».

El Málaga, un equipo muy débil a domicilio, pero que llega con nuevo técnico (Juan Francisco Funes debutó con victoria la pasada jornada tras relevar al destituido Sergio Pellicer) determinará el sábado en Zorrilla si la crisis del Real Valladolid se apacigua o aumenta. «Va a ser un rival durísimo. Hay mucha paridad entre todos los equipos», advierte Almada. Sin embargo, el entrenador del Real Valladolid incide en la idea de que el gran contrincante es el propio Pucela. «Muchas veces el principal rival somos nosotros mismos por esa falta de definición que debemos mejorar».

Guillermo Almada se mostró proclive a mantener el 4-1-4-1 con el afrontó la primera parte ante la Real Sociedad B, periodo en el que el equipo mostró un fútbol más fluido, con Mathis Lachuer y Julien Ponceau ejerciendo como enganches con un único delantero, Marcos André, en punta. «Es una situación que valoro porque tengo que analizar lo que sucedió en los 90 minutos. Cuando entró Latasa, lo que buscábamos era más presencia en el área por el juego que habíamos generado en el primer tiempo. Veremos si proponemos lo mismo de la primera parte, para que pisen más el área tanto Mathis como Julien, y los extremos, para acompañar más a Marcos. Es una posibilidad, sí».