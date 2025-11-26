El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada, pensativo en los Anexos en el entrenamiento de este martes. Iván Tomé
Partido de vuelta

Trampas al solitario en el Real Valladolid

«Guillermo Almada lleva algunas semanas buscando circunloquios que justifiquen los malos resultados y peor juego de su equipo»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:40

El primer indicio de la decadencia de un entrenador reside en el argumentario que presenta en la sala de prensa antes o después de cualquier ... partido. Cuando el discurso viaja en dirección contraria a la lógica, la situación suele mutar a irreversible. Guillermo Almada lleva algunas semanas buscando circunloquios que justifiquen los malos resultados y peor juego de su equipo. Una situación que ha acercado al Real Valladolid al abismo del descenso. Y lo que es peor, con unas sensaciones contrarias al aspecto que debe presentar un equipo capacitado para encarar con solvencia los baches que aparecen en el camino. Todo lo contrario, el socavón ha devorado las cualidades exhibidas en el inicio del curso. La Segunda es peor que el pavés de la Paris-Roubaix. Si sueltas el manillar, vas al suelo. El Pucela ha perdido las señas de identidad que invitaban al optimismo en las dos primeras jornadas. La presión ya no es eficaz, la retaguardia es un muro de vidrio recocido y la última frontera del rival aparece en la escena como una miniatura de una portería de hockey sobre patines. Imposible embocar.

Te puede interesar

