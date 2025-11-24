Almada: «Lo que se ve en la cancha es que hemos superado a casi todos los rivales»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Empieza a agotarse el discurso de Guillermo Almada, que después de tres partidos sin marcar y sin encontrar soluciones a la alarmante falta de gol de su equipo, volvió a dejar respuestas vacías en sala de prensa, estupefacto y por momentos extrañado de que los suyos no acierten con la portería contraria. «No es habitual, llevo muchos años dirigiendo y te puede suceder que algún partido que mereces ganar no lo ganes, pero a nosotros nos ha pasado en muchos partidos», subrayó en Anoeta, sin explicaciones lógicas al atasco general que sufre el Real Valladolid en los metros finales.

«Más allá del momento doloroso que estamos viviendo, creo que los jugadores no son merecedores de tener estos resultados, pero la realidad es la realidad. Nos cuesta una enormidad traducir todo lo que generamos. El primer tiempo fue muy bueno, y en el segundo nos faltó claridad. Defendieron bien. No pudimos meter el gol y es una situación que se ha reiterado en algunos partidos. Generamos más en el primer tiempo, y la realidad es que nos cuesta mucho», insistió el técnico, que si algo no hay que negarle es que no pruebe con todo lo que tiene disponible. «La idea era que tuviéramos más presencia con Latasa, después Marcos se cansó y buscamos recomponer esos circuitos ofensivos porque acumulaban mucha gente. Estuvimos cerca pero no lo pudimos hacer. Terminamos jugando con línea de tres, más delanteros, pero no pudimos concretar».

Más allá de los resultados, Almada sigue firme en su análisis de ser mejor que sus rivales. «Vuelvo a insistir que lo que se ve en la cancha es que hemos superado a casi todos los rivales. No veo que nos dominen, Guilherme fue figura, el control es nuestro, tenemos un estilo,... sé que lo más importante en el fútbol es ganar, y el primer responsable soy yo», admitió, cariacontecido por la falta de concrección de sus delanteros. «Las situaciones las estamos teniendo en todos los partidos, quizás hoy más en el primer tiempo que en el segundo, pero se trata de eso. Generar más que el rival. Si seguimos repitiendo esto, vamos a ganar».

Por último, el preparador reconoció el sacrificio de sus jugadores. «La entrega no la podemos cuestionar a ningún jugador porque se están matando. Es doloroso para todos, pero repito que no es habitual. Es un consuelo de tontos, pero no es merecido», espetó.