Almada se desespera en la banda de Anoeta. Carlos Gil-Roig
El análisis

Herida abierta y debate encendido

«No tiene claro este cuerpo técnico si quiere jugar con dos nueves o con uno y un diez, y si lo hace con dos, no encuentra la forma de equilibrar con tres volantes ese medio campo para no verse superado»

Javier Yepes

Javier Yepes

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

La derrota frente al filial de la Real Sociedad abre una herida y prolonga un debate ya comenzado hace varias semanas acerca de la eficacia, ... los hombres, las posiciones y el mecanismo de juego que exhibe nuestro Real Valladolid.

