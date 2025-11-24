El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André y Lachuer, cabizbajos tras el gol donostiarra.

Marcos André y Lachuer, cabizbajos tras el gol donostiarra. Carlos Gil Roig
La crónica

El Pucela se hunde en San Sebastián

La Real B retrata a un equipo sin timón y sin gol, que se aleja de los puestos de ascenso y se queda a tres puntos del descenso

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Hace poco más de un año, el Real Valladolid arrancaba un empate a cero ante la Real Sociedad. Sí, la de Mikel Oyarzabal, la de ... Kubo, la de Remiro... La Real que jugaba Champions, con más o menos suerte, y a la que el equipo de Pezzolano le arrebataba un punto en Zorrilla (ver para creer). Ayer, catorce meses después, el equipo blanquivioleta hizo un nuevo socavón en su trayectoria descendente para caer con los cachorros de los donostiarras.

