Almada se desgañita desde la banda, este lunes, en Anoeta. Carlos Gil-Roig
De nuevo, a masticar arena

Almada desciende peldaños

«Si de las derrotas se aprende, anda que los aficionados del Real Valladolid no hemos aprendido este año»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:04

Los franceses designan como 'l'esprit de l'escalier' (el espíritu -o el ingenio, o la mente, o tal vez la ocurrencia…- vaya usted a ... saber, cosas de la polisemia gala- de la escalera) a ese instante inmediatamente posterior al debido -vaya, cuando ya es tarde- en el que la cabeza te dicta el alegato perspicaz, las palabras precisas, la frase idónea para haberla formulado antes, minutos o segundos atrás, cuando aún pudo provocar el efecto buscado y -por la impericia en el instante estricto, el a destiempo de la idea- no alcanzado. De la misma forma, la expresión designa el desasosiego, al resquemor provocado por esa frustración derivada de la tardanza, y ya inoportunidad, de la respuesta sobrevenida.

