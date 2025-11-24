El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tomeo y Guilherme, cariacontecidos tras encajar el gol en Anoeta. Carlos Gil-Roig
Gambetas largas

Un arcoíris sin blanco ni violeta

«La confianza de Solares y la propuesta de Almada se desangran en las áreas, donde el Pucela se muestra incapaz de aplicarse con solvencia y eficacia»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:58

El fútbol con voz y ecos del pasado

La lluvia escenificó la tamborrada en Anoeta. Las gotas con forma de mazo y la banda sonora de una metralleta blanquivioleta afónica. La vanguardia del ... Pucela petardea sin sentido, es una máquina de disparar balas al vacío. La grada cuajada de asientos sin alma y el césped con voz y eco. Las instrucciones al descubierto y el recuerdo de cualquier pasado mejor. Ver al Real Valladolid en un estadio de Primera al 1% de su aforo es como recibir una bofetada de realidad a mano abierta. Qué depresión. Aspirantes a estrellas que se estampan contra su cruda incompetencia, la que destilan sobre el verde y la que evoca tener que actuar contra el filial de un histórico como la Real, con cámaras y luces, sin público ni rivales de entidad, aunque el conjunto de Almada es un gran especialista en aplicar lustre y renombre a adversarios que deberían vivir a años luz. Un galimatías que tiene difícil solución a menos que al discurso de Solares se le caiga el adverbio por el camino. Hoy sí, mañana…El Pucela se rompe.

