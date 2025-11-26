El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juanmi Latasa y Marcos André, este martes en el entrenamiento del Real Valladolid. Iván Tomé

El Real Valladolid no descarta incorporar hasta dos atacantes en el mercado

La sequía goleadora del equipo preocupa más que el futuro de Almada, «apoyado por la directiva y el vestuario»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

«La solución es tan sencilla como que la metan». Es el mensaje que se lanza desde la directiva a las pocas horas de la ... dolorosa derrota ante la Real Sociedad B. El análisis es simple, porque «el fútbol es simple», resumen en relación a la crisis que vive el Real Valladolid, que se ve en clave anotadora, más que como un problema de fútbol, de proyecto o de la confección de la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  3. 3

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  4. 4

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  5. 5 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  6. 6

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  7. 7 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  8. 8

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  9. 9

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid no descarta incorporar hasta dos atacantes en el mercado

El Real Valladolid no descarta incorporar hasta dos atacantes en el mercado