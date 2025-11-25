Calma tensa en el regreso al trabajo del Real Valladolid
El equipo, incluidos los lesionados, se reúne antes del primer entrenamiento tras la dolorosa derrota ante la Real Sociedad B
Valladolid
Martes, 25 de noviembre 2025, 18:05
El Real Valladolid regresó este martes a los entrenamientos, en una sesión vespertina con protagonismo para la cantera con hasta trece futbolistas del Promesas y ... el equipo juvenil blanquivioleta.
La vuelta al trabajo, marcada por una calma tensa y sin casi aficionados en los campos Anexos -pese a ser un entrenamiento a puerta abierta- ha contado con una charla inicial, en la que ha estado presente toda la plantilla, incluidos los lesionados Garriel, Koke y Jorge Delgado.
El entrenamiento ha estado marcado por la gestión de cargas, con ejercicios con balón para los titulares del encuentro ante la Real Sociedad B en la noche del lunes; y partidillo final para los suplentes y resto del primer equipo, al que se han sumado muchos canteranos.
Así, la primera sesión de la semana preparatoria para el encuentro ante el Málaga (sábado, 21:00 horas), ha contado con el guardameta Álvaro, Aranda, Dani Garrido, Hugo San, Carlos Benítez, Rulo, Murcia, Xavi Moreno, Riki, Sylla, Olandía, Mario Domínguez y Tomy Fernández.
