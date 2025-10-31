El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Baraja, en el último partido del Promesas. Mar García

Baraja espera que el Real Valladolid Promesas logre un «plus de competitividad» lejos de los Anexos

El técnico quiere que el filial aproveche ante el Numancia en Los Pajaritos la estela de los dos últimos triunfos en casa

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El Real Valladolid Promesas ha encontrado el camino de la victoria en los Campos Anexos con sendas goleadas al Lealtad (4-1) y Sarriana (3-0). ... Sin embargo, el filial blanquivioleta palidece a domicilio, donde ha cosechado tres derrotas en sus últimos tres desplazamientos. Por eso, Javier Baraja, entrenador del Promesas, espera ahora que su plantilla dé un paso más en la visita al estadio de Los Pajaritos para medirse este domingo al Numancia (17:00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  8. 8

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  9. 9 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  10. 10

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Baraja espera que el Real Valladolid Promesas logre un «plus de competitividad» lejos de los Anexos

Baraja espera que el Real Valladolid Promesas logre un «plus de competitividad» lejos de los Anexos