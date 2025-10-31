Baraja espera que el Real Valladolid Promesas logre un «plus de competitividad» lejos de los Anexos

El Real Valladolid Promesas ha encontrado el camino de la victoria en los Campos Anexos con sendas goleadas al Lealtad (4-1) y Sarriana (3-0). ... Sin embargo, el filial blanquivioleta palidece a domicilio, donde ha cosechado tres derrotas en sus últimos tres desplazamientos. Por eso, Javier Baraja, entrenador del Promesas, espera ahora que su plantilla dé un paso más en la visita al estadio de Los Pajaritos para medirse este domingo al Numancia (17:00 horas).

«Es el objetivo que venimos hablando. Ahora, el equipo en casa está estable y es fiable. Además, confía en lo que trabajamos y en lo que hacemos. Sin embargo, nos falta un plus de competitividad fuera y gestionar diferentes momentos en los partidos a domicilio que nos están costando puntos. Este es un buen partido para sacar los tres puntos con energía, después de dos victorias en casa», apuntó Baraja, en declaraciones recogidas por la web oficial del Real Valladolid.

El CD Numancia llega con las velas hinchadas tras el cambio ejecutado en el banquillo soriano, donde el destituido Abel Segovia ha dejado paso a Ángel Rodríguez, que ha sumado dos victorias consecutivas en Liga y el pase de ronda en Copa el pasado miércoles ante el Arenas Club (3-0). Javier Baraja cree que el hecho de haber jugado la eliminatoria copera puede «modificar los planes» del rival, aunque la buena dinámica del Numancia le hace pensar que recurrirá al «patrón que viene utilizando» tras lograr dos triunfos consecutivos. «En función de eso, hemos trabajado durante la semana para gestionar los momentos y, como decía antes, sentirnos tan seguros fuera como lo estamos siendo ahora en nuestra casa».

El Real Valladolid Promesas llega a esta novena jornada en Segunda RFEF como noveno clasificado del grupo con 10 puntos y un balance de tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Por su parte, el CDNumancia afronta el derbi autonómico partiendo desde la sexta posición con 14 puntos y un bagaje de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas.