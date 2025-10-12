Carvajal desahoga al Real Valladolid Promesas ante el Lealtad

Tocaba salir de ahí como sea y el Real Valladolid Promesas eligió hacerlo con autoridad. Goleó a un Lealtad que se disolvió tras el primer ... gol y que no opuso resistencia al hambre con la que el equipo de Javi Baraja entendió el encuentro; el examen, más bien, superado con nota porque en cuanto gozó de espacios destrozó al rival.

Hubo que transitar primero por el desierto de la primera parte, donde los asturianos entraron con un bloque muy bajo, que hizo a los locales revivir sus pesadillas (es sabido que ante equipos cerrados les cuesta un mundo). Solo pudieron inquietar con dos individualidades de Sergi Esteban y Xavi Moreno; dos disparos cruzados desviados.

Tenía preparados los dos primeros cambios el Promesas para dinamizar su encefalograma plano, hasta que Carvajal rompió los esquemas. Fallo del Lealtad en salida de balón, el delantero recibió de espaldas y, tras escorarse y arrastrar a su marca, no perdonó con una definición impecable. Comenzó otro partido distinto, en favor de los intereses blanquivioletas, que se desmelenaron.

Real Valladolid Promesas Álvaro; Koke, Aranda, Galde, Alin; Ivorra (Porras, min. 60), Jesús (Murcia, min. 88); Xavi Moreno (Flores, min. 82), Sergi Esteban (Rulo, min. 60), Carvajal; y Tomy (Mario Domínguez, min. 82). 4 - 1 CD Lealtad Junquera; Isaac (Omar, min. 50), Ambo (Pelayo, min. 85), Pesquera, Herpes; Nico, Marcos, Stephen, Luisen, Alorda (Krehl, min. 72); y Jaime (Saha, min. 72). Goles 1-0 Carvajal (min. 59). 2-0 Xavi Moreno (min. 78). 3-0 Carvajal (min. 90). 3-1 Krehl (min. 92). 4-1 Carvajal, de penalti (min. 95).

Árbitro Mario Pacheco (Cantabria). Expulsó con doble amarilla al jugador visitante Krehl (min. 94) y amonestó al local Ivorra y a los visitantes Luisen y Omar.

Otros datos Los Anexos. 500 espectadores.

Pescaron en río revuelto, pues el rival se abrió en carnes, y entró el más indicado para aprovechar dichos huecos. César Porras ve lo que pocos ven y lo primero que descubrió fue a Xavi Moreno con ganas de enmendar su ocasión fallida minutos antes. La había pegado muy bien de falta, mucho mejor que en el gol, pero el fútbol muchas veces va a su bola.

Insistía el Promesas con mucho criterio con balón, con un Rulo que también sacó su bisturí. El tercero fue de Carvajal, en una indecisión en el área que remachó el nuevo pichichi pucelano. A la jaula y tranquilidad, pese a que a renglón seguido Krehl recortó diferencias en un saque de esquina para que la fiesta no fuera completa.

En la última del partido, Aranda fue derribado en el área contraria para que Carvajal firmara el triplete. En el mejor momento posible. El Valladolid Promesas se quitó las penas con solvencia.