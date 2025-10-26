El Promesas se afianza en los Anexos al son de Rulo Triunfo incontestable del filial blanquivioleta, que vuelve a desatarse tras el 1-0 ante una débil Sarriana

Juan Diez Regidor Domingo, 26 de octubre 2025, 16:25 | Actualizado 17:15h.

Dentro de que el Valladolid Promesas sigue poniendo peldaños en un inicio de liga turbulento, todo apunta a que ya ha puesto uno de los cimientos más importantes: hacer de su casa un fortín. Lo hizo ante el Lealtad, con mucha suficiencia, y lo repitió este domingo contra la Sarriana siendo tremendamente superior todo el partido.

Desde el inicio, como mandan los cánones de local. Sergi Esteban arrancó eléctrico, faltaba un último pase que generara el gol y ese llevó el nombre de Porras. Su centro encontró la mano, o eso dijo el colegiado, de Jú. Penalti que transformó Carvajal, que hasta en sus días menos sobresalientes (porque de notable no baja) también se lleva premio.

Valladolid Promesas Álvaro; Koke, Aranda, Galde, Arco; Jesús, Rulo (Murcia, min. 79, Sergi Esteban (Riki, min. 67), Porras (Neira, min. 79); Carvajal (San Miguel, min. 90) y Tomy (Ivorra, min. 79). 3 - 0 Sarriana Pirot; Piay (Freire, min. 75), Parga (Oliveira, min. 75), Maxi, Bernardozzi (David Vilán, min. 70); Jú (Boedo, min. 64), Maycon; Valverde, Willian, Millán; y Arona (Santi Prado, min. 64). Árbitro: Sergio Fontecha (País Vasco). Amonestó a los locales Sergi Esteban, Carvajal y Galde, y a los visitantes Millán, Jú, Parga y Maxi.

Goles: 1-0 Carvajal (min. 36). 2-0 Tomy (min. 57). 3-0 Porras (min. 73).

Incidencias: Los Anexos.400 espectadores.

Con el 1-0, la gran duda: si se vería la mejor cara de los de Baraja de aprovechar los espacios y triturar al rival o si, por el contrario, naufragarían como hace siete días. Nada más regresar tras el descanso se comprobó qué opción era la cierta cuando los blanquivioletas volvieron de vestuarios con varias marchas más.

El Promesas encontró el segundo con rapidez y eso se lo tiene que agradecer a su arquitecto. El nombre de Rulo empieza a coger peso en Los Anexos. Por lo que hace y por lo que esconde. Porque tan importante en el fútbol es ofrecer el pase perfecto como no mostrar las intenciones de cómo darlo. Y puso el balón donde nadie llega ni con la mirada.

El primera, a Carvajal, que chocó con el portero. El segundo, un minuto después, a Tomy. Le hacía mucha falta el gol al nuevo ariete pucelano. Por debajo de las piernas firmó el segundo, que dio tranquilidad a un partido que en ningún momento peligró. La Sarriana ya había caído en lo futbolístico, pero con el 2-0 se vino abajo también en lo físico.

Y como el fútbol entiende de momentos, Porras comprobó que este inicio de curso es el suyo. Un centro defectuoso de Tomy se convirtió en una asistencia de lujo para el extremeño, que ha pasado de revulsivo a intocable. Tercer gol de Porras para disfrute del personal de Los Anexos, que luchó contra el frío con goles. Al son de Rulo siempre se combate mejor.

