Álvaro Rubio: «Tengo cero dudas con Cenk; es un jugador superprofesional»

Álvaro Rubio tiene «cero dudas» con Cenk Özkacar. El entrenador del Real Valladolid quiso salir al paso este jueves tras la polémica que generaron sus ... palabras posteriores a la última derrota ante el Valencia, cuando calificó como «rara» la acción que originó el segundo gol local, en la que el central turco (cedido por el club che) parecía tener ganada la posición a Umar Sadiq, que finalmente logró marcar. Rubio explicó que no vio repetida la acción antes de comparecer en la sala de prensa de Mestalla y que entonces no tenía claro «ni quién aparecía en la jugada».

«Tenía la sensación de que podía ser Javi Sánchez por el perfil que era y porque el balón estaba en su lado. Cuando me preguntan digo que es una jugada rara, simplemente pensando en una jugada en la que no sólo hay un error de Cenk, sino varios errores, y sin saber quién participa. Y digo que es raro porque veo que hay dos jugadores que ganan la posición al delantero, que sin embargo mete el pie y hace gol. Con Cenk tengo cero dudas, pero cero dudas. Es un jugador superprofesional. Ni se me pasó por la cabeza no sacarle cuando se lesionó David Torres porque sólo teníamos ese central y encima zurdo. Me duele esta polémica, pero no por mí sino porque el jugador pueda pensar que tengo dudas sobre él. Para nada. Ya lo he hablado con él y lo ha entendido perfectamente», declaró Rubio

La acción que supuso el 2-1 final para el Valencia se originó después de que Javi Sánchez saltase a la presión y Cenk ocupase el flanco derecho del eje de la zaga para colocarse por delante de Sadiq con la intención de proteger el balón, aunque sin llegar a despejar. Luis Pérez, que llegó por detrás para cerrar a Sadiq y también se mantuvo a la expectativa, es el segundo jugador al que se refiere Rubio cuando habla de dos futbolistas que tenían ganada la posición al delantero del Valencia.

El entrenador del Real Valladolid repasó otros asuntos en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Celta en Zorrilla (14 horas), con varios nombres propios sobre la mesa. Por un lado, el de Henrique Silva, el nuevo lateral izquierdo incorporado esta semana fuera de mercado. Rubio admitió «estar sorprendido», pero recordó que «este tipo de fichajes se pueden dar» en jugadores que permanecen sin equipo y se mostró «encantado» con la actitud mostrada en los primeros entrenamientos del brasileño. El técnico aclaró que la falta de ritmo competitivo de Henrique le mantiene de momento al margen del grupo, con el deseo de que «se ponga en forma cuanto antes para sumar y dar competitividad al equipo».

También surgió durante la comparecencia el nombre del presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, que apareció por sorpresa en el vestuario de Zorrilla el pasado viernes antes del choque ante el Valencia. «Creo que su visita crea un impacto muy positivo en los jugadores. Todos lo vemos no sólo como el presidente sino como un ídolo. Su presencia impacta y fue muy positivo el mensaje que nos dio de plena confianza, de que sigamos intentándolo y de que no bajemos los brazos. Nos dijo que por parte del club había apoyo incondicional. Para nada nos sentimos abandonados», subrayó el técnico.

Rubio descartó ejecutar un cambio en la portería (Karl Hein ha encajado 62 goles en 27 jornadas, aunque es el quinto guardameta que más paradas promedia en Primera) porque tiene «plena confianza» en el estonio y, además, el suplente André Ferreira aún no está disponible por las molestias que arrastra en un codo y que le mantienen a medio gas en los entrenamientos. Por otro lado, el entrenador blanquivioleta se refirió al caso de Joseph Aidoo, cedido precisamente por el Celta y aún en proceso de recuperación tras una lesión muscular. «Su intención ha sido acortar esa recuperación, pero esta semana ha notado alguna molestia. Veremos si es capaz de llegar a este partido o esperamos al siguiente».

Con el Real Valladolid desahuciado en el fondo de la tabla, Rubio fue preguntado si se plantea dar prevalencia a los jugadores con contrato para el próximo curso, pero explicó que planteará el choque ante el Celta con los que considere «mejores jugadores para afrontar este partido». Sus decisiones se basarán en las características del rival, lo que ve en los entrenamientos y el rendimiento en el partido anterior, y no en la duración del contrato de los jugadores.

Rubio explicó que el vestuario blanquivioleta atraviesa «momentos duros y de mucha frustración» tras la última derrota ante el Valencia, en un duelo que se consideraba vital para apurar las ya escasas opciones de reengancharse a la lucha por la permanencia. «Había que levantar el ánimo a los jugadores porque, en momentos de igualdad, la balanza siempre cae para el otro lado. Hemos intentado cambiar esos sentimientos de frustración e ir de menos a más durante la semana. Yo les he transmitido mi confianza. Debemos seguir compitiendo».

En claro contraste con el Pucela, el Celta llega a Zorrilla en un gran momento de la mano de Claudio Giráldez en el banquillo. «El estado que vive el Celta es de lo mejor que le he visto en los últimos años. Están con mucha confianza y haciendo las cosas muy bien. Han encontrado la fórmula con jugadores con experiencia y otros de mucha juventud. Eso les da mucha fuerza. Es un rival complicado y difícil de contrarrestar, pero vamos a ver si podemos plantear un buen plan de partido».

Álvaro Rubio aún no ha perdido en Zorrilla como entrenador del Real Valladolid: logró una victoria ante el Valencia en su periodo de interinidad en la primera vuelta, una vez destituido Paulo Pezzolano, y cosechó un empate ante la UD Las Palmas ya como técnico confirmado hasta final de curso tras el despido de Diego Cocca. «¡Ojalá sigamos manteniendo esa estadística en casa!», apuntó el técnico riojano. «A la afición no le puedo pedir nada. Simplemente le digo que vamos a intentar darlo todo y que nuestro objetivo es conseguir una victoria para darles una alegría. Es algo que estamos persiguiendo y que nos merecemos. Nuestra intención es que se vayan contentos y orgullosos de su equipo, pase lo que pase, pero si es con una victoria, muchísimo mejor».