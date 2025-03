El Real Valladolid no es de Primera: el penúltimo también le retrata

Juan J. López Valladolid Sábado, 8 de marzo 2025, 21:14 Comenta Compartir

Y Raúl Moro estalló a llorar. Sus lágrimas al término del encuentro en Mestalla reflejan la realidad del Real Valladolid: en Segunda a falta de ... más de dos meses para concluir la Liga. Una pesadilla hecha realidad y que no por esperada es menos dura, pero que certifica el hecho de que el Pucela no es de esta categoría. No lo ha sido en toda la temporada, incapaz de competir prácticamente, ni siquiera con el penúltimo, el Valencia CF, que retrató al equipo de Álvaro Rubio (uno más) y que le convirtió en su particular 'Ninot' en las Fallas de la ciudad del Turia.

Valencia CF Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayá, Javi Guerra (Pepelu, min. 70), Barrenechea (Diakhaby, min. 90), Almeida (Iván Jaime, min. 73), Diego López (Fran Pérez, min.70), Luis Rioja (Sergi Canós, min. 80): y Sadiq. 2 - 1 Real Valladolid Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres (Cenk, min. 24), Aznou (Anuar, min. 70); Nikitscher, Grillitsch (Chuki, min. 54); Iván Sánchez (Machis, min. 70), Raúl Moro; Juanmi Latasa (Sylla, min. 70) y Marcos André (Amallah, min. 65). Goles 1-0 (min. 6): Diego López aprovecha un fallo en salida del balón del Real Valladolid para llevarse el balón de escuela y colocarse delante de Hein y batirle con un lanzamiento al palo largo. 1-1 (min. 39): Mamardashvili le da un pase raso a Latasa para que el ariete blanquivioleta solo tenga que empujarla. 2-1 (min. 58): Sadiq aprovecha un error grosero de Cenk para batir por bajo a Hein.

Árbitro Pulido Santana (comité canario). Amonestó a Latasa (min. 64) y Nikitscher (min. 79).

Incidencias: Estadio de Mestalla. 47.120 espectadores. Los blanquivioleta son un equipo que ha ido la guerra por la permanencia con menos armas que Zelenski en el conflicto con Rusia. Con un mercado de invierno, que ríase de la visita del líder ucraniano a la Casa Blanca a pedir ayuda a Trump... El enemigo en casa, plasmado en la salida al campo de ese central que el Valencia CF mandó a Zorrilla a lo 'Caballo de Troya' con Cenk. El central turco -al que no hubo forma de colocar en el mercado y que no contaba para Pezzolano, ni para Cocca, ni para Álvaro Rubio... Ni siquiera para Manu Olivas si llegase al Promesas-, le regaló la victoria a los locales en la segunda mitad con un error grosero, pero que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego. Cenk no tenía cláusula del miedo, y el Valencia le dejó jugar, a Cömert no... Como lo tuvo que ver el que firmó el contrato de cesión en verano. Sadiq hizo el segundo gol (que no cotizaba en las casas de apuestas), y el equipo levantino siguió a lo suyo, sin un atisbo de reacción de los blanquivioleta, que... ¡Milagro! Solo respondía con centros laterales para que Latasa -el mejor- rematase de cabeza. Lo hizo hasta que tuvo que retirarse de nuevo con molestias en la espalda y tras ver una amarilla que le dejará sin jugar la próxima semana. Ahora que acumulaba dos jornadas consecutivas viendo portería. Espejismo de salida El Real Valladolid salió bien al partido. Hizo las dos primeras jugadas por la banda de Raúl Moro, con el extremo catalán incisivo buscando las cosquillas a Foulquier en esa banda extraña del Valencia en la que el lateral francés juega prácticamente de central dejándole la banda a Rioja... Avisó Moro, pero fue un espejismo. En el momento de que el equipo local cogió el balón, el partido fue el del Sevilla, el del Athletic, el de, el de, el de... (coloque a su gusto a los rivales de esta temporada). Noticia relacionada Los vídeos de la derrota del Real Valladolid en Valencia No goleó el equipo ché, porque Umar Sadiq, que llegaba con esa vitola de enrachado, de anotar tres goles en apenas 275 minutos... Falló las ocasiones de todos los colores, de cabeza, con la derecha, con la izquierda... (¡Cómo tuvo que ser el partido para que le dieran el título de Mejor Jugador! La Liga de las Estrellas, decían). En lo que no erró el ariete nigeriano fue con el codo al impactar en la cara de David Torres, que le provocó una emorragia nasal al zaguero blanquivioleta, que tuvo que retirarse mareado del terreno de juego. Ni se revisó la jugada... Y tuvo que salir Cenk. El Valencia se frotaba las manos (la última vez que el turco salió, lo hizo ante el Ourense en la Copa, y el Primera Federación le «aclaró» las ideas a Diego Cocca). El Valencia solo acertó en la primera mitad en una ocasión, casi en la primera, en la que Diego López –este sí, el mejor del partido–, aprovechó el enésimo error en la salida del balón para llevarse el rechace de espuela y colocarse delante de Hein y batirle con un lanzamiento al palo largo. No habían pasado ni siete minutos, y el el Pucela a la lona... Otra vez. Del «partido largo» al que aspiraba Álvaro Rubio ni rastro por la vía rápida. Y con esos mimbres casi ni se puede valorar la apuesta ofensiva del técnico riojano, que colocó de inicio dos delanteros, dándole continuidad a Juanmi Latasa y a Iván Sánchez por la derecha para ganar en profundidad en detrimento de Anuar. Lo de la banda derecha también es digno de estudio. Luis Pérez e Iván ni se entienden, ni se van a entender. Al lateral se le da por amortizado en Zorrilla, y Rubio le cambió por Candela, que no jugó ni un minuto. Y Diego López tuvo un filón por esa banda, cuando se esperaba que fuera por la izquierda y con Rioja la de los problemas para el Pucela. No fue así. Y centro tras centro, y mirada tras mirada entre Luispe y Sánchez... No hubo más goles, porque no acertaron los valencianistas, y porque el Valencia es penúltimo por algo, como se reflejó en la jugada del empate inesperado y casi milagroso de los blanquivioleta. Se le apareció la Virgen a Latasa que recibió un pase ridículo de Mamardashvili para que el madrileño empujara a la red antes del descanso (min. 39). Que podía estar nervioso el guardamenta internacional georgiano tras esta acción, pero que tampoco hubo lugar para probarle, y los locales volvieron a inclinar el campo hacia la meta de Hein, en la que acabaron. Lo mismo en la segunda mitad, con una falta de hambre impropia de quién se estaba jugando la última bala para luchar por estar en Primera, con la guinda del fallo de Cenk, en una jugada en la que también quedó plasmado que el Real Valladolid sigue de pruebas en el mes de marzo, con dos centrales que ni se conocen, ni hablan, y lo mismo Hein. Entre corta tú o despeja tú que a mí me da la risa, Sadiq hizo su gol y pirotecnia valenciana para quemar un Ninot blanquivioleta que ya estaba hecho cenizas antes de llegar a Mestalla.

