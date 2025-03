Las razones que aduce el Real Valladolid para el fichaje de Henrique Silva

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 15:28 | Actualizado 15:37h. Comenta Compartir

El Real Valladolid sabía que el fichaje fuera de mercado de Henrique Silva Milagres como nuevo lateral izquierdo hasta final de temporada levantaría una nueva ... oleada de críticas. ¿Un futbolista brasileño de 30 años que no ha jugado un partido oficial desde el pasado mes de mayo? ¿Un refuerzo de última hora para las últimas once jornadas de Liga? ¿Un jugador que no ha encontrado acomodo en otro club tras finalizar en junio su vinculación con el Olympique de Lyon? Para un Pucela colista y que camina aceleradamente hacia un nuevo descenso, la incorporación ahora de Henrique Silva parece casi una broma de mal gusto vista desde fuera.

Y, sin embargo, el club entiende que se encuentra ante una operación de poco riesgo que le puede salir bien. Por un lado, incorpora a un jugador libre con experiencia en la Ligue 1 (la primera división francesa) y con un compromiso que no le ata más allá del final de esta temporada. Por otro lado, la intención del Real Valladolid pasa por comprobar durante los dos meses y medio que quedan de competición si Henrique es un futbolista válido para el próximo proyecto en Segunda. Y, aunque existan algunas dudas del rendimiento que puede ofrecer en la élite española, se entiende que en la categoría de plata sus condiciones pueden resultar más que aprovechables si se pone en forma tras su larga inactividad competitiva. Así que los meses de marzo, abril y mayo servirán a los responsables deportivos para determinar si a Henrique Silva se le ofrece en verano un nuevo contrato en junio de mayor duración en Zorrilla. El Real Valladolid busca evitar a toda costa casos como el de Robert Kenedy, fichado en 2022 con un compromiso hasta 2027 y con una ficha altísima que condiciona el límite salarial. Esa operación se contempla, en retrospectiva, como ruinosa para la entidad por el nulo rendimiento del brasileño. Con su compatriora Henrique Silva no se quiere asumir el más mínimo riesgo. El nuevo lateral izquierdo se someterá ahora a un examen diario que tendrá que servir para determinar si se encuentra en condiciones o no de ayudar en el próximo proyecto del Pucela en Segunda División.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión