La pregunta de la oposición sobre su presencia en la final de rugby y la tajante respuesta de Óscar Puente

Con todo el respecto hacia Sun Tzu, que si fuera un moderno influencer se forraría por lo recurrente de acudir a sus axiomas, en este ... caso encajaría como un guante aquello de «conoce a tu enemigo» que incluyó en su 'El arte de la guerra'.

El penúltimo incidente de la vida parlamentaria se ha desvelado gracias a un hilo publicado por su protagonista, Óscar Puente, en su cuenta de la red social X en el que narra la interpelación de parlamentarios del Partido Popular dirigida a fiscalizar la actividad del ministro el pasado sábado, 24 de mayo.

Nada menos que 19 diputados del PP han elevado en el Congreso una pregunta parlamentaria al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su asistencia a la final de la Copa del Rey de rugby, en el estadio José Zorrilla. A los legisladores de la bancada de la oposición -todos los de las nueve provincias de Castilla y León y uno que obtuvo su escaño Baleares- les interesa que el exalcalde de Valladolid responda a dos cuestiones: «¿En calidad de qué asistió?» y «¿Por qué no participó en la entrega de medallas?».

Para Puente, que este miércoles sufrió su cuarta reprobación parlamentaria desde que se sienta en el banco azul, la doble pregunta ha sido como un pase al espacio o pase al interior de rugby. Vamos, como dicen que se las ponían a su paisano, Felipe II, a huevo.

«Son malos, pero sobre todo muy torpes. Y están obsesionados conmigo», arranca el titular de Transportes. «Acompañadme en esta triste historia» y muestra que acudió a disfrutar de la final que jugaban el VRAC Quesos Entrepinares, del que Puente es seguidor, y el Club de Rugby El Salvador, los dos vallisoletanos. Esa afición por el balón oval ya le valió algún reportaje en revistas especializadas en su etapa de alcalde. «Fui el impulsor de la primera final de Copa que se jugó precisamente en Zorrilla en 2016, con presencia de Felipe VI», recuerda en X el ministro y señala que el evento «abrió informativos» en países como Nueva Zelanda.

Puente recuerda que está disfrutando del permiso de paternidad y que acudió a título particular, pagando de su bolsillo el viaje en tren. «No me parecía ético que lo hiciera el Ministerio, al no estar yo ejerciendo mis funciones», detalla. «Por esa razón le expliqué a la Federación Española de Rugby que no participaría de la entrega de trofeos, ya que no me parecía ético, estando de permiso, formar parte del acto oficial de entrega», añade, en respuesta a la segunda cuestión planteada por los 19 diputados populares. A los que, por cierto, no está de más recordarles que Puente también es un gran aficionado al teatro y ha llegado a pisar las tablas en medio millar de funciones con la obra 'El Avaro' y bajo la dirección del llorado Juan Antonio Quintana. No vaya a ser que se lo encuentren en cualquier sala de Madrid como espectador.