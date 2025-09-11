El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Primeros encontronazos entre manifestantes y policías en la salida de la Vuelta en Valladolid
Almada da instrucciones en un entrenamiento en los Anexos. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Almada: «Nuestro techo futbolístico está aún muy lejano»

El técnico uruguayo asegura que se sigue haciendo «hincapié» en el trato de balón, y no despeja la duda de cuándo se incorporarán los últimos en llegar

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25

En cuestión de mandar mensajes, y que estos calen y lleguen directos al corazón del aficionado, Guillermo Almada está en las antipodas de Víctor Orta. ... También de otros técnicos que se han sentado recientemente en el banquillo que ahora ocupa. Lo suyo es el trabajo de campo. De transmitir a través de un trabajo serio y disciplinado que nada tiene que ver con las palabras, que al fin y al cabo se las lleva el viento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  8. 8

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  9. 9

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  10. 10

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada: «Nuestro techo futbolístico está aún muy lejano»

Almada: «Nuestro techo futbolístico está aún muy lejano»