Almada: «Nuestro techo futbolístico está aún muy lejano»

En cuestión de mandar mensajes, y que estos calen y lleguen directos al corazón del aficionado, Guillermo Almada está en las antipodas de Víctor Orta. ... También de otros técnicos que se han sentado recientemente en el banquillo que ahora ocupa. Lo suyo es el trabajo de campo. De transmitir a través de un trabajo serio y disciplinado que nada tiene que ver con las palabras, que al fin y al cabo se las lleva el viento.

El técnico uruguayo conecta con el vestuario a través de un método, militar si se quiere, que se apoya única y absolutamente en el rendimiento, más físico que táctivo incluso. De ahí que los últimos en llegar aún deban esperar su turno para entrar en dinámicay asomar en las alineaciones. «Estamos haciendo un trabajo de base porque el campeonato es muy largo y duro, y apresurarlos por nuestras necesidades sería contraproducente con su buen nivel en el campeonato. Alguno puede estar y con otros seguiremos trabajando», comenta en sala de prensa sobre la presencia de los últimos refuerzos (Sergi Tenés, Federico y Lachuer, además de Mohamed Jaouab) en la convocatoria ante el Almería. «En esa tarea estamos, seguramente mañana conformaremos el plantel con los que están mejor», apunta.

En esa duda también entra Marcos André, que ha estado al margen en las últimas semanas por problemas físicos. «Está mejor, hizo una semana normal de trabajo, lo que nos abre otras posibilidades. Aunque no son deseadas, son situciones que se pueden dar, pero creo que tenemos jugadores suficientes para sustituirle y que no se resienta el andamiaje», asegura Almada, que a priori solo da como baja segura a Chuki. «El único descartado es Chuki. Mohamed [Jaouab] viene recuperándose de un golpe casual con un compañero y hay que tener precauciones. Decidiremos mañana [por el viernes], los que están y los que no. Buscamos el rendimiento colectivo más que el individual, hay que adaptarse a los jugadores que estén mejor», admite.

Al técnico se le ha preguntado por algunos nombres caso de Ponceau, «es una opción más», y de Jorge Delgado y Arnu, «han trabajado muy bien, están buscando su oportunidad, pero la camiseta de titular no tiene nombre. Tiene funcionamiento y rendimiento. Ellos han trabajado muy bien para cubrir las expectativas, y seguramente nos van a dar muchas alegrías, estoy convencido de eso».

Ahora mismo, y por encima de cualquier contratiempo individual, lo que más preocupa en el entorno del Real Valladolid es el poco fútbol que ofrece en sus partidos. Consciente de ello, el preparador uruguayo responde que el cuerpo técnico está trabajando en ese aspecto. «El otro día había mucho viento y eso condiciona, no solo a nosotros, a los dos equipos porque provoca imprecisiones. Aunque hemos trabajado en ello, también va mucho en las características de los jugadores que tenemos ahí dentro. Hemos hecho hincapié, elevando la construcción de nuestro juego porque el techo futbolístico está muy lejano por más que hemos jugado que hemos estado mejor», reconoce.

Sobre el próximo rival (sábado, desde las 21:00 horas en Zorrilla), Almada elogia su configuración y su buen rendimiento en las primeras jornadas, aunque este sea parcial y sin continuidad. «Es de los planteles más ricos que tiene la Segunda División, con un gran entrenador, así que es un rival de mucho cuidado y respeto. Pero los futbolistas creen en nuestros condicionantes positivas y apuntan a ganar. Confiamos en nosotros», señala, ahondando en el juego del equipo de Rubi. «Le falta continuidad en el ritmo porque ha jugado momentos muy buenos en varios partidos y, por circunstancias, se les ha escapado el resultado. Es un rival con jugadores de jerarquía y tenemos que intentar jugar mejor que ellos. Les respetamos mucho, pero hay que tratar de no cederles la pelota, que es lo que buscan», ha concluido en su previa del encuentro ante el Almería.