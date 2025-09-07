La cuenta de los goles en el Real Valladolid

El cierre de mercado, como casi siempre, dejó insatisfecho a todos, da igual optimistas que pesimistas o realistas. Este año probablemente con un asterisco sobrevolando ... cualquier análisis, primero por los charcos que dejó Ronaldo y que han afectado al límite salarial –es verdad que los contratos en Primera están sobredimensionados en todos los clubes, pero existen cláusulas para sobrellevarlos en caso de descenso–, y en segundo lugar y principalmente, por el buen arranque del equipo, sin derrotas que lamentar en cuatro jornadas. Los resultados no solo lo curan todo sino que incluso todo lo perdonan.

Es ciencia ficción, pero estoy convencido de que hubiéramos pasado por alto una configuración de plantilla sin lateral izquierdo en caso de empezar con 7 de 9 puntos en las tres primeras jornadas. Y sin embargo, se hubiera colgado a Orta al amanecer en la Plaza Mayor por no traer un delantero más o un centrocampista de toque y creativo si el equipo reflejara hoy una victoria y tres empates en la clasificación. Del mismo modo que el límite salarial todo lo aguanta, no hay nada como las victorias para levantar la alfombra y perdonar deslices.

«En Zaragoza se retiró Latasa lesionado... y la sensación es que se nos fue la luz»

Y dentro de esta corriente de que todo vale mientras te sonríe el marcador, hay quien ve sombras en la abundancia. Y manchas en un plantel aseado como el que ha configurado Víctor Orta... con las limitaciones que plantea el mercado a todos los clubes, ya se llame Mirandés, Racing o Real Valladolid.

El equipo debe mejorar, al menos en fluidez de juego y llegadas al área, en cuanto incorpore a su once tipo a jugadores que aún no han debutado, eso no me cabe duda, pero a los que siempre hemos tirado de la cuenta de la vieja nos faltan dedos.

Dedos para sumar los goles que tiene esta plantilla (¡entre todos sumaron 37 el curso pasado!, y gracias a los 15 de Jorge Delgado con el Promesas), y que necesitará para llegar a los 59 o 69 que hicieron Elche y Levante para ascender el último curso, los 56 del Leganés un año antes, los 55 del Granada o los 68 del Almería la temporada de los 20 de Weissman.

