El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jorge Delgado remata ante el Zaragoza un balón que se marcharía fuera. C. Gil-Roig
Pausa de hidratación

La cuenta de los goles en el Real Valladolid

«No me llegan los dedos para alcanzar los 59 o 69 que hicieron Elche y Levante para ascender el último curso, los 56 del Leganés un año antes, o los 68 del Almería la temporada de los 20 de Weissman (¡esta plantilla suma 37 el año pasado!, y gracias a los 15 de Jorge Delgado con el Promesas»

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:50

El cierre de mercado, como casi siempre, dejó insatisfecho a todos, da igual optimistas que pesimistas o realistas. Este año probablemente con un asterisco sobrevolando ... cualquier análisis, primero por los charcos que dejó Ronaldo y que han afectado al límite salarial –es verdad que los contratos en Primera están sobredimensionados en todos los clubes, pero existen cláusulas para sobrellevarlos en caso de descenso–, y en segundo lugar y principalmente, por el buen arranque del equipo, sin derrotas que lamentar en cuatro jornadas. Los resultados no solo lo curan todo sino que incluso todo lo perdonan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey
  10. 10

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La cuenta de los goles en el Real Valladolid

La cuenta de los goles en el Real Valladolid