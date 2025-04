Mirando a la pared

Comenta Compartir

Me siento en la silla, enciendo el ordenador y limpio el polvo posado sobre el teclado mientras la máquina termina de arrancar. Con todo ya ... preparado para empezar a escribir me pasa algo que muy pocas veces me había sucedido antes: me quedo en blanco y no sé realmente qué decir. Siento que ya lo he dicho todo y, a la vez, que todavía me queda todo por decir.

