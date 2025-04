No hay más rumbo que la venta en este Real Valladolid

Alguien pensó -seguramente los 17.000 penitentes que siguen subiendo al estadio- que el fondo ya se había tocado semanas atrás, y que todo lo ... que estaba por venir iba a mejorar lo sufrido hasta la fecha. Pues no. Lo peor del domingo ya no es la derrota. Ni siquiera el resultado. Hay algo todavía más grave, una frontera que nadie pensaba podía traspasarse a estas alturas del melodrama, y que tiene que ver con la dignidad de un club que, camino de su primer siglo de historia, vuelve a ver pisoteado el escudo sin que nadie le ponga freno.

La deplorable imagen ofrecida este domingo, y proyectada -no lo olvidemos- a medio mundo, también en Brasil, tiene que ver con la dejadez en la que ha caído esta temporada la propiedad. Un abandono y desinterés liderado por el propio Ronaldo Nazário que ha derivado en autocomplacencia en el propio club y, por ende, también en indolencia en un vestuario sin alma ni orgullo. Cualquier proyecto que se precie, ya sea empresarial o deportivo, requiere de un plan y una hoja de ruta como puntos de partida... y en Zorrilla no ha habido más rumbo este curso que el de la venta. No importa el aspecto deportivo, no incomoda perder la masa social, da igual la dignidad,...

Así que nada, sigamos analizando...