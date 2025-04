El Real Valladolid hunde más su imagen en Zorrilla

El Getafe atropelló al Real Valladolid. Lo hizo porque los dos equipos están en las antípodas. El conjunto de José Bordalás no hizo más sangre, ... porque tumbó a los blanquivioleta por la vía rápida. Sin necesidad de exprimirse, y sorprendido por una capacidad goleadora que no había tenido en toda la competición. Fueron cuatro, pero pudieron ser.... En 45 minutos dejó la tarde definida para desgracia de los blanquivioleta a los que el partido se les hizo eterno, por no hablar de la temporada.

Real Valladolid André Ferreira; Antonio Candela, Cenk, Eray Cömert (Aidoo, min. 57), Aznou (Henrique Silva, min. 45); Nikitscher, Mario Martín, Iván Sánchez (Anuar, min. 72), Moro (Chuki, min. 45), Mamadou Sylla y Latasa (Machis, min. 57). 0 - 4 Getafe CF David Soria; Juan Iglesias, Alderete, Domingos Duarte, Diego Rico; Alderete, Luis Milla, Uche (Borja Mayoral, min 61), Bernat (Carles Pérez, min. 61), Terrats; y Juanmi. Árbitro: Alejandro Quintero González (Colegio andaluz). Expulsó a Mario Martín por roja directa (min. 47). Amonestó a Latasa (min. 9), Cömert (min. 14) y Sylla (min. 70); y a Juan Iglesias (min. 58) por el Getafe.

Goles: 0-1 (min. 1): Arambarri se adelanta a Ferreira en la salida y cabecea a la red. 0-2 (min. 18): Terrats se anticipa a Aznou en otro fallo defensivo blanquivioleta y fusila a Ferreira. 0-3 (min. 38): Terrats se anticipa a Aznou y fusila a la red tras centro de Bernat. 0-4 (min. 80): Domingos Duarte se anticipa a la salida de Ferreira y cabecea a la red.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EASports, disputado en el Estadio José Zorrilla ante 17.737 espectadores.

El Pucela socavó aún más su imagen, y no lo hizo solo en el terreno de juego, sino también con un incidente que dará la vuelta al globo balompédico, con el intento de agresión de Luis Pérez a Juanmi Latasa en la segunda mitad y con el equipo ya goleado. Ver para creer, y una demostración más de cómo está ese vestuario. Un nuevo episodio de enfrentamiento entre jugadores tras la pelea que se vivió tras la goleada de Villarreal, también con el defensa utrerano implicado.

El partido empezó de forma dramática. No había terminado el aficionado de corear el himno a capela –lo mejor del partido–, y el Getafe ya se había adelantado. Ni un minuto tardó Arambarri en retratar al Real Valladolid. De demostrar por qué André Ferreira no juega. Porque no lo hacía con Masip en Segunda; y porque Karl Hein es el jugador con más minutos de la plantilla. Salida para olvidar del guardameta luso como carta de presentación en su estreno como titular.

Los seis cambios que introdujo Álvaro Rubio en el once no dieron tampoco seguridad al equipo. Unos los hizo por obligación, como los de la pareja de centrales; y otros con menos explicación –al menos pública– como la de la permuta en el lateral entre los partidos de casa y fuera entre Luis Pérez y Antonio Candela, con el objetivo de que los decibelios de Zorrilla no se eleven cuando toque la pelota el sevillano, con pie y medio ya lejos de Valladolid, y más teniendo en cuenta lo que sucedería en la segunda mitad.

El Getafe tardó en darse cuenta de que los blanquivioleta no habían saltado al césped. Tardó casi un cuarto de hora en volver a asomarse al área de Ferreira, que recibió pitos de parte de la afición cada vez que tocó el balón. No se volvió a acercar a la meta hasta que Uche, uno de esos descubrimientos de Bordalás, cogió el balón en tres cuartas partes del campo y se marchó como un rayo. No le metió el pie Nikitscher –blandito–, no le metió la pierna Cenk –blandito– y tuvo que ser Cömert el que parase al nigeriano en falta cuando ya encaraba a Ferreira.

Creaba estragos el africano, jugando sin una posición fija, de 'universal' si hablásemos de fútbol sala. Y fue el '6' getafense el que protagonizó la jugada del segundo tanto del partido. Y todo con tres toques, que no le hicieron falta más a los azulones para plasmar las miserias de los locales –que son muchas–.

David Soria sacó de portería hacia la banda izquierda, control y pase de Milla a Uche, y Uche al centro del área grande blanquivioleta para que Terrats dejara a Aznou por el suelo –con los centrales del Real Valladolid en busca y captura–. Golpeo fuerte para hacer el gol y prolongar su estado de gracia, con el Getafe suspirando para que el Villarreal se lo deje cedido otra temporada.

0-2 y no se había cumplido el minuto 20. El partido largo de Álvaro Rubio al traste por la vía rápida... El llamado ahora «plan de partido».

Y el desaguisado iba a peor. Más dramático que el día del Sevilla, que terminó con la goleada que se llevó por delante a Diego Cocca. Con amenaza de llegar a cotas del día del Atlético... Que terminó con Paulo Pezzolano fuera... Ahora ya no habrás más recambios quizá con una demostración de que el problema blanquivioleta no está en el banquillo, con una sensación de hundimiento estructural, eso sí, con más de 17.000 aficionados en la grada. Se empieza a notar la fuga, pero se resistió el socio a marcharse pese a la que se venía encima.

Solo un minuto después, Ferreira evitó el tercero visitante, cuando detuvo a bocajarro el lanzamiento de Arambarri, que quería su doblete, y que encontró una autopista por la banda de Aznou (en la foto de todos los goles de los de Bordalás). Los pitos ya eran generalizados con un equipo irreconocible.

El tercero llegó antes del 40, en una nueva demostración de que el que competía era el Getafe, con un tanto telegrafiado y que llegaba con un nuevo centro de Bernat tras superar a Candela, puesto con mimo, pero para el que entró como un misil Terrats de nuevo. Aznou no supo ni por dónde pasó el atacante azulón.

En ese 'nocout' –que ríase de los golpes de Ilia Topuria–, Juanmi no quiso hacer el cuarto, con el Pucela pidiendo el tiempo de descanso –o el final de la competición–. Remachó sin ganas, con una especie de frivolidad un balón delante de Ferreira, que despejó balo palos Nikitscher.

El que sí casi noquea a Juan Iglesias fue Mario Martín, que en ese drama mortuorio que es el Real Valladolid actual, volvió a pecar de efusividad en una entrada en el medio del campo, que se saldó con una nueva roja directa. Quizá pudo quedarse en amarilla, pero en esta situación, la expulsión se quedó en una mera anécdota, que lo único que plasma es que Mario es reincidente.

Y ahí acabó el partido. Lo hizo porque al Getafe menos goleador de la Liga el festín le valía, y porque el futbolista getafense respetó al blanquivioleta. Dedicó la segunda parte a contemporizar, con Álvaro Rubio evitando que el partido terminase con más bajas para el próximo partido, y de ahí los cambios de Cömert o Latasa, con este llegando al banquillo por adelantado y protagonizando una de las imágenes con las que se recordará la catastrófica temporada blanquivioleta.