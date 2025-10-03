Simulan ser gestores bancarios e intentan estafar 7.000 euros Investigados dos jóvenes de 19 y 23 años como presuntos autores de nueve delitos de estafa, ocho en grado de tentativa, dentro de la Operación Nathaniel

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a dos jóvenes de 19 y 23 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de nueve delitos de estafa, ocho en grado de tentativa, dentro de la Operación Nathaniel. La investigación comenzó en julio tras la denuncia de una víctima que recibió un SMS falso, supuestamente de su banco, alertando sobre la activación de una firma digital en un dispositivo móvil desconocido. El mensaje incluía un enlace para bloquear el acceso, pero al pulsarlo los estafadores accedieron a la banca móvil de la víctima.

Los delincuentes enviaron nuevos SMS con códigos, bajo el pretexto de bloquear el acceso, aunque en realidad autorizaban transferencias a una plataforma de criptomonedas. De las nueve transferencias intentadas, por un total de casi 7.000 euros, solo una de 290 euros se completó, ya que la plataforma rechazó las demás por sospechosas.

La Guardia Civil de Palencia identificó a los responsables, que ahora enfrentan cargos por estafa. Las autoridades recuerdan que los bancos no contactan a sus clientes por SMS con enlaces o números de teléfono para anular operaciones, y recomiendan extremar la precaución ante este tipo de mensajes fraudulentos.