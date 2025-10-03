El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de los mensajes en el móvil. E. N.

Simulan ser gestores bancarios e intentan estafar 7.000 euros

Investigados dos jóvenes de 19 y 23 años como presuntos autores de nueve delitos de estafa, ocho en grado de tentativa, dentro de la Operación Nathaniel

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:57

Comenta

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a dos jóvenes de 19 y 23 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de nueve delitos de estafa, ocho en grado de tentativa, dentro de la Operación Nathaniel. La investigación comenzó en julio tras la denuncia de una víctima que recibió un SMS falso, supuestamente de su banco, alertando sobre la activación de una firma digital en un dispositivo móvil desconocido. El mensaje incluía un enlace para bloquear el acceso, pero al pulsarlo los estafadores accedieron a la banca móvil de la víctima.

Noticias relacionadas

Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca

Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca

Investigado por acceder a cuentas de mensajería y pedir envíos de dinero

Investigado por acceder a cuentas de mensajería y pedir envíos de dinero

Investigado por estafar casi 37.000 euros a través del método 'phising'

Investigado por estafar casi 37.000 euros a través del método 'phising'

Los delincuentes enviaron nuevos SMS con códigos, bajo el pretexto de bloquear el acceso, aunque en realidad autorizaban transferencias a una plataforma de criptomonedas. De las nueve transferencias intentadas, por un total de casi 7.000 euros, solo una de 290 euros se completó, ya que la plataforma rechazó las demás por sospechosas.

La Guardia Civil de Palencia identificó a los responsables, que ahora enfrentan cargos por estafa. Las autoridades recuerdan que los bancos no contactan a sus clientes por SMS con enlaces o números de teléfono para anular operaciones, y recomiendan extremar la precaución ante este tipo de mensajes fraudulentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  8. 8 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Simulan ser gestores bancarios e intentan estafar 7.000 euros

Simulan ser gestores bancarios e intentan estafar 7.000 euros