Investigado por acceder a cuentas de mensajería y pedir envíos de dinero
El supuesto autor del delito, venezolano de 29 años, logró que una persona le enviase un total de 490 euros
Palencia
Martes, 26 de agosto 2025, 13:22
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 29 años y nacionalidad venezolana, por un delito de estafa mediante el acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp.
Tras interponerse varias denuncias, la Guardia Civil comenzó una investigación para determinar qué persona estaba detrás de estos hechos, pudiendo identificar a un joven que reside en Madrid como autor de estos accesos ilícitos a un total de ocho cuentas de una conocida aplicación de mensajería instantánea.
El objetivo del investigado no era otro que aprovechar el control sobre las diferentes cuentas para enviar mensajes a los contactos de las víctimas en los que solicitaba transferencias de dinero mediante bizum, llegando a lograr que una persona le enviase un total de 490 euros.
Las diligencias instruidas, han quedado a disposición del Juzgado Número 6 de Primera Instancia e Instrucción de Palencia.
La Guardia Civil recuerda que es habitual que ciertas aplicaciones de mensajería instantánea verifiquen los teléfonos desde donde se quiere abrir sesión enviando un mensaje de texto con un código, pero que en ningún caso se debe facilitar a terceras personas bajo la excusa que se envió a nuestro número de teléfono por error, ya que, desde ese momento, esa tercera persona tendrá acceso a nuestro perfil.
De igual modo, incide la Guardia Civil en que hay que tener especial cuidado cuando uno de nuestros contactos nos solicite una transferencia de dinero por bizum, ya que pueden haber accedido a su cuenta de forma ilícita, debiendo verificar que realmente se trata de esa persona, realizando por ejemplo una llamada telefónica.
