Auxiliado cuando caminaba por la CL-615 tras abandonar su residencia de mayores

La Guardia Civil de Palencia auxilió el pasado día 20 a un hombre que se encontraba caminando por la carretera en las cercanías a la localidad de Perales.

Una patrulla del instituto armado de Palencia que circulaba por la CL-615 se percató de la presencia del hombre caminando por el arcén de la calzada. Al suponer un riesgo para sí mismo y para para el resto de usuarios de la vía, se procedió a salvaguardar su seguridad, acompañándole.

El hombre se encontraba desorientado, no sabiendo con exactitud cuál era su nombre ni su lugar de residencia. Al no llevar consigo ningún tipo de documento, se hicieron las gestiones pertinentes, averiguando que era un usuario de la residencia de mayores de la localidad próxima a donde se encontraban. Finalmente, el hombre, que es reincidente en este tipo de hechos, fue trasladado por la Guardia Civil a la residencia.