Palencia

Inscribe a un empleado en cursos 'on-line' bonificados sin su consentimiento

La Guardia Civil investiga al administrador de la empresa, de 45 años, por un presunto delito de estafa

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:46

La Guardia Civil de Palencia investiga a una persona de 45 años y de nacionalidad española, como presunta autora de un delito de estafa.

Todo comenzó cuando el trabajador de una empresa recibió varios correos electrónicos en los que se le comunicaba que había realizado una inscripción como alumno en tres cursos bonificados de formación 'on-line' para trabajadores. El trabajador no se había inscrito en ninguno de ellos.

Tras la realización de las investigaciones pertinentes por el instituto armado de Palencia, se averiguó que el administrador de la empresa, a través de la utilización de los medios informáticos que hay en la misma, había inscrito al empleado en una serie de cursos 'on-line' sin consentimiento ni conocimiento del mismo, utilizando para ello datos personales sin la autorización del trabajador.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Palencia.

