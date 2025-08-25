El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Investigado por estafar casi 37.000 euros a través del método 'phising'

La víctima recibió una llamada telefónica, supuestamente proveniente de su entidad bancaria, solicitando un código de verificación y la desinstalación de la aplicación bancaria

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:39

La Guardia Civil de Palencia, en colaboración con la de Barcelona, ha investigado a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de estafa mediante el método 'phising', que consiste en la obtención de información confidencial, datos bancarios o contraseñas a través de llamadas o mensajes.

La víctima recibió una llamada telefónica, supuestamente proveniente de su entidad bancaria, solicitando un código de verificación y la desinstalación de la aplicación bancaria. De este modo, el estafador pudo acceder a sus cuentas realizando una serie de cargos en las mismas que ascienden a 36.695 euros, realizados a través de dos tarjetas de crédito.

Se ha podido identificar a uno de los presuntos autores, el cual abrió dos cuentas bancarias en distintas entidades, desde donde se retiró la totalidad del capital recibido.

La investigación, que aún sigue abierta, la inició la Guardia Civil de Palencia, que solicitó colaboración a la de Barcelona, averiguando la participación de más personas.

Desde la Guardia Civil de Palencia se recomienda desconfiar de mensajes de texto que no se conozcan, así como de pinchar en enlaces o descargar archivos que puedan ser maliciosos.

