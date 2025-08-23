El incendio de Canalejas se reactiva en dos focos en la comarca de Guardo

José Carlos Diez Guardo Sábado, 23 de agosto 2025, 21:19

El incendio que se declaró en la localidad de Canalejas (León) y que llegó hasta Guardo hace una semana, y que arrasó la localidad de San Pedro de Cansoles, tuvo en la jornada de ayer de nuevo un especial protagonismo.

Durante la mañana, una de las zonas quemadas en los entornos de Guardo, junto a las instalaciones de reciclaje de neumáticos y los pilares del viaducto construido para la variante, comenzó de nuevo a arder.

La rápida actuación de los bomberos del parque comarcal de Guardo, acompañados de brigadas forestales de la Junta, permitió apagar rápidamente este conato de incendio, que no alcanzó una gran fuerza debido a que era un robledal muy accesible. El incendio se propagó por la parte baja y se quemaba maleza con llamas de unos 70 centímetros de altura, lo que facilitó su extinción.

Al finalizar esa actuación, un nuevo aviso entraba a los efectivos contra incendios, esta vez desde el municipio de Mantinos, donde la vigilancia que los vecinos mantienen en el entorno de la localidad hizo que la alerta fuese muy ágil, con lo que se pudieron activar casi de inmediato dos brigadas de la Junta de Castilla y León, así como efectivos de los parques de bomberos de la Diputación de Palencia situados en Guardo y en Saldaña.

Ampliar Un camión de bomberos llega a la zona del incendio.

En esta zona, comprendida entre las áreas denominadas Pedrosa y Las Malvinas, ardió una extensión aproximada de unas dos hectáreas de robledal.

Acceso muy complicado

Se trata de una superficie arbolada, que está situada entre el río Carrión y el canal de Iberdrola. Al contrario que en la intervención anterior, la zona es de difícil acceso, por lo que los bomberos se vieron obligados a efectuar tiradas de manguera de más de 300 metros para poder acceder hasta las llamas para tratar de contenerlas.

Finalmente, ambos incendios quedaron en un gran susto que hizo revivir a vecinos y bomberos la pesadilla del pasado fin de semana, en el que Mantinos fue evacuado y Guardo quedó confinado, ante la grave amenaza de un incendio que parecía imparable, pero que finalmente no llegó a entrar en ambas localidades.

