Estos son los 245 pueblos afectados por grandes incendios forestales durante el verano

Castilla y LeónEstos son los 245 pueblos afectados por grandes incendios forestales durante el verano
Son núcleos de población de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora
Sábado, 23 de agosto 2025, 13:32
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este sábado una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025.
En total, son, hasta la fecha, 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.
La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.
Estos son todos los municipios de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales:
Ávila
Arenas de San Pedro
Ávila Bernuy-Salinero
Ávila Urraca-Miguel
Burgohondo
Cuevas del Valle
El Arenal
El Hornillo
Guisando
Herradón de Pinares-El Herradón
Herradón de Pinares-La Cañada
Las Navas del Marqués-Ciudad Ducal
Las Navas del Marqués-La Estación
Mediana de Voltoya-Mediana de Voltoya
Mombeltrán
Navalmoral
Navalperal de Pinares
Navaluenga
Ojos Albos
San Bartolomé de Pinares
San Juan de la Nava
Santa María del Cubillo-Aldeavieja
Tornadizos de Ávila
León
Alija del Infantado
Alija del Infantado-La Nora del Río
Alija del Infantado-Ozaniego (despoblado)
Alija del Infantado-Puente de la Vizana (despoblado)
Almanza-Calaveras de Abajo
Almanza-Calaveras de Arriba
Almanza-Canalejas
Arganza-Espanillo
Benuza-Llamas de Cabrera
Benuza-Pombriego
Benuza-Santalavilla
Boca de Huérgano-Barniedo de la Reina
Boca de Huérgano-Llánaves de la Reina
Boca de Huérgano-Los Espejos de la Reina
Boca de Huérgano-Portilla de la Reina
Boca de Huérgano-Valverde de la Sierra
Boca de Huérgano-Villafrea de la Reina
Borrenes-La Chana
Borrenes-Orellán
Borrenes-Voces
Burón-Casasuertes
Cacabelos-Villabuena
Carucedo
Carucedo-Las Médulas
Castrillo de Cabrera-Castrillo de Cabrera
Castrillo de Cabrera-Marrubio
Castrillo de Cabrera-Noceda de Cabrera
Castrillo de Cabrera-Odollo
Castrillo de Cabrera-Saceda
Castrocalbón-Calzada de la Valdería
Castrocalbón
Castrocalbón-Felechares de la Valdería
Castrocalbón-San Félix de la Valdería
Castrocontrigo-Pinilla de la Valdería
Castrocontrigo-Pobladura de Yuso
Cea-Monte de Riocamba (despoblado)
Cebrones del Río-San Juan de Torres
Destriana
Destriana-Robledino de la Valduerna
Destriana-Robledo de la Valduerna
Encinedo-La Baña
Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro
Igüeña
Lucillo-Boisán
Lucillo-Busnadiego
Lucillo-Chana de Somoza
Lucillo-Filiel
Lucillo
Lucillo-Molinaferrera
Lucillo-Piedras Albas
Lucillo-Pobladura de la Sierra
Molinaseca-Acebo
Molinaseca-Riego de Ambrós
Murias de Paredes-Barrio de la Puente
Murias de Paredes-Fasgar
Murias de Paredes-Posada de Omaña
Murias de Paredes-Torrecillo
Murias de Paredes-Vegapujín
Oencia-Arnadelo
Oencia-Arnado
Oencia-Castropetre
Oencia-Gestoso
Oencia-Leiroso
Oencia-Lusio
Oencia
Oencia-Sanvitul
Oencia-Villarrubín
Oseja de Sajambre
Palacios de la Valduerna
Ribas de la Valduerna
Palacios del Sil-Salientes
Palacios del Sil-Susañe del Sil
Palacios del Sil-Valdeprado
Páramo del Sil-Anllares del Sil
Peranzanes-Cariseda
Peranzanes-Chano
Peranzanes-Faro
Peranzanes-Guímara
Peranzanes-Peranzanes
Peranzanes-Trascastro
Ponferrada-Bouzas
Ponferrada-Carracedo de Compludo
Ponferrada-Compludo
Ponferrada-Espinoso de Compludo
Ponferrada-Manzanedo de Valdueza
Ponferrada-Montes de Valdueza
Ponferrada-Palacios de Compludo
Ponferrada-Peñalba de Santiago
Ponferrada-San Cristóbal de Valdueza
Posada de Valdeón- Caín de Valdeón
Posada de Valdeón- Caldevilla de Valdeón
Posada de Valdeón- Cordiñanes de Valdeón
Posada de Valdeón- Los Llanos de Valdeón
Posada de Valdeón- Posada de Valdeón
Posada de Valdeón- Prada de Valdeón
Posada de Valdeón- Santa Marina de Valdeón
Pozuelo del Páramo- Altobar de la Encomienda
Priaranza del Bierzo- Ferradillo
Puente de Domingo- Flórez Yeres
Quintana del Marco- Genestacio de la Vega
Quintana del Marco- Quintana del Marco
Quintana y Congosto- Herreros de Jamuz
Quintana y Congosto- Palacios de Jamuz
Quintana y Congosto
Quintana y Congosto- Quintanilla de Flórez
Quintana y Congosto- Tabuyuelo de Jamuz
Quintana y Congosto- Torneros de Jamuz
Riaño
Riego de la Vega- Castrotierra de la Valduerna
San Esteban de Nogales
Santa Colomba de Somoza- Andiñuela
Santa Colomba de Somoza- Foncebadón
Santa Colomba de Somoza- Manjarín (despoblado)
Santa Colomba de Somoza- Prada de la Sierra (despoblado)
Santa Colomba de Somoza- Santa Colomba de Somoza
Santa Colomba de Somoza- Santa Marina de Somoza
Santa Colomba de Somoza- Tabladillo
Santa Colomba de Somoza- Turienzo de los Caballeros
Santa Colomba de Somoza -Valdemanzanas
Santa Colomba de Somoza- Villar de Ciervos
Santa Elena de Jamuz- Jiménez de Jamuz
Santa Elena de Jamuz
Santa Elena de Jamuz -Villanueva de Jamuz
Sobrado- Cabarcos
Sobrado- Cabeza de Campo
Sobrado- La Ribera
Sobrado- Santo Tirso de Cabarcos
Sobrado- Sobredo
Truchas- Corporales
Valderrueda- La Espina
Valderrueda- Valcuende
Vega de Espinareda- San Pedro de Olleros
Villablino- Caboalles de Abajo
Villablino- Orallo
Villablino- Sosas de Laciana
Villablino
Villafranca del Bierzo- Paradiña
Villafranca del Bierzo Pobladura de Somoza
Villamontán de la Valduerna- Fresno de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Miñambres de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Posada y Torre de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Redelga de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Valle de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Villalís de la Valduerna
Villamontán de la Valduerna- Villamontán de la Valduerna
Palencia
Cervera de Pisuerga- Resoba
Fresno del Río
Guardo- San Pedro de Cansoles
La Pernía- Abadía de Lebanza
La Pernía- El Campo
La Pernía- Lebanza
Palencia La Pernía- Lores
Mantinos
Polentinos
Velilla del Río Carrión- Cardaño de Arriba
Villalba de Guardo
Salamanca
Cipérez
Cipérez- Huelmos
Cipérez- San Cristóbal de los Mochuelos
Espadaña- Becerril
Espadaña
Espadaña- Pedernal
Peralejos de Arriba
Puertas- Cerezal de Puertas
Puertas- El Gróo
Tremedal de Tormes- Peñalvo
Tremedal de Tormes- Trabadillo
Tremedal de Tormes
Villar de Peralonso
Villaseco de los Reyes- Berganciano
Villaseco de los Reyes- Gejo de los Reyes
Villaseco de los Reyes
Zamora
Alcubilla de Nogales
Ayoó de Vidriales
Ayoó de Vidriales- Carracedo
Ayoó de Vidriales- Congosta
Brime de Sog
Cubo de Benavente
Ferreruela- Ferreruela de Tábara
Zamora Ferreruela- Sesnández de Tábara
Fuente Encalada
Galende- Moncabril
Galende- Ribadelago
Galende- Ribadelago Nuevo
Galende- San Martín de Castañeda
Galende- Vigo
Gallegos del Río- Puercas
Gallegos del Río- Valer
Hermisende- Castromil
Losacio
Molezuelas de la Carballeda
Pías- Barjacoba
Pías
Pías- Villanueva de la Sierra
Porto
Riofrío de Aliste- Abejera
Riofrío de Aliste- Riofrío de Aliste
Riofrío de Aliste- Sarracín de Aliste
Rosinos de la Requejada- Doney de la Requejada
San Justo- Barrio de Rábano
San Justo- Coso
San Justo- Rábano de Sanabria
San Justo- San Ciprián
San Justo
San Pedro de Ceque
San Vicente de la Cabeza- Bercianos de Aliste
Santibáñez de Vidriales- San Pedro de la Viña
Tábara
Trefacio- Cerdillo
Trefacio- Murias
Uña de Quintana
Vegalatrave
Villageriz
