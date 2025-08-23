Estos son los 245 pueblos afectados por grandes incendios forestales durante el verano

Bomberos apagan los rescoldos de casas incendiadas en la localidad leonesa de Lusio.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este sábado una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025.

En total, son, hasta la fecha, 245, repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado miércoles el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

Estos son todos los municipios de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales:

Ávila

Arenas de San Pedro

Ávila Bernuy-Salinero

Ávila Urraca-Miguel

Burgohondo

Cuevas del Valle

El Arenal

El Hornillo

Guisando

Herradón de Pinares-El Herradón

Herradón de Pinares-La Cañada

Las Navas del Marqués-Ciudad Ducal

Las Navas del Marqués-La Estación

Mediana de Voltoya-Mediana de Voltoya

Mombeltrán

Navalmoral

Navalperal de Pinares

Navaluenga

Ojos Albos

San Bartolomé de Pinares

San Juan de la Nava

Santa María del Cubillo-Aldeavieja

Tornadizos de Ávila

León

Alija del Infantado

Alija del Infantado-La Nora del Río

Alija del Infantado-Ozaniego (despoblado)

Alija del Infantado-Puente de la Vizana (despoblado)

Almanza-Calaveras de Abajo

Almanza-Calaveras de Arriba

Almanza-Canalejas

Arganza-Espanillo

Benuza-Llamas de Cabrera

Benuza-Pombriego

Benuza-Santalavilla

Boca de Huérgano-Barniedo de la Reina

Boca de Huérgano-Llánaves de la Reina

Boca de Huérgano-Los Espejos de la Reina

Boca de Huérgano-Portilla de la Reina

Boca de Huérgano-Valverde de la Sierra

Boca de Huérgano-Villafrea de la Reina

Borrenes-La Chana

Borrenes-Orellán

Borrenes-Voces

Burón-Casasuertes

Cacabelos-Villabuena

Carucedo

Carucedo-Las Médulas

Castrillo de Cabrera-Castrillo de Cabrera

Castrillo de Cabrera-Marrubio

Castrillo de Cabrera-Noceda de Cabrera

Castrillo de Cabrera-Odollo

Castrillo de Cabrera-Saceda

Castrocalbón-Calzada de la Valdería

Castrocalbón

Castrocalbón-Felechares de la Valdería

Castrocalbón-San Félix de la Valdería

Castrocontrigo-Pinilla de la Valdería

Castrocontrigo-Pobladura de Yuso

Cea-Monte de Riocamba (despoblado)

Cebrones del Río-San Juan de Torres

Destriana

Destriana-Robledino de la Valduerna

Destriana-Robledo de la Valduerna

Encinedo-La Baña

Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro

Igüeña

Lucillo-Boisán

Lucillo-Busnadiego

Lucillo-Chana de Somoza

Lucillo-Filiel

Lucillo

Lucillo-Molinaferrera

Lucillo-Piedras Albas

Lucillo-Pobladura de la Sierra

Molinaseca-Acebo

Molinaseca-Riego de Ambrós

Murias de Paredes-Barrio de la Puente

Murias de Paredes-Fasgar

Murias de Paredes-Posada de Omaña

Murias de Paredes-Torrecillo

Murias de Paredes-Vegapujín

Oencia-Arnadelo

Oencia-Arnado

Oencia-Castropetre

Oencia-Gestoso

Oencia-Leiroso

Oencia-Lusio

Oencia

Oencia-Sanvitul

Oencia-Villarrubín

Oseja de Sajambre

Palacios de la Valduerna

Ribas de la Valduerna

Palacios del Sil-Salientes

Palacios del Sil-Susañe del Sil

Palacios del Sil-Valdeprado

Páramo del Sil-Anllares del Sil

Peranzanes-Cariseda

Peranzanes-Chano

Peranzanes-Faro

Peranzanes-Guímara

Peranzanes-Peranzanes

Peranzanes-Trascastro

Ponferrada-Bouzas

Ponferrada-Carracedo de Compludo

Ponferrada-Compludo

Ponferrada-Espinoso de Compludo

Ponferrada-Manzanedo de Valdueza

Ponferrada-Montes de Valdueza

Ponferrada-Palacios de Compludo

Ponferrada-Peñalba de Santiago

Ponferrada-San Cristóbal de Valdueza

Posada de Valdeón- Caín de Valdeón

Posada de Valdeón- Caldevilla de Valdeón

Posada de Valdeón- Cordiñanes de Valdeón

Posada de Valdeón- Los Llanos de Valdeón

Posada de Valdeón- Posada de Valdeón

Posada de Valdeón- Prada de Valdeón

Posada de Valdeón- Santa Marina de Valdeón

Pozuelo del Páramo- Altobar de la Encomienda

Priaranza del Bierzo- Ferradillo

Puente de Domingo- Flórez Yeres

Quintana del Marco- Genestacio de la Vega

Quintana del Marco- Quintana del Marco

Quintana y Congosto- Herreros de Jamuz

Quintana y Congosto- Palacios de Jamuz

Quintana y Congosto

Quintana y Congosto- Quintanilla de Flórez

Quintana y Congosto- Tabuyuelo de Jamuz

Quintana y Congosto- Torneros de Jamuz

Riaño

Riego de la Vega- Castrotierra de la Valduerna

San Esteban de Nogales

Santa Colomba de Somoza- Andiñuela

Santa Colomba de Somoza- Foncebadón

Santa Colomba de Somoza- Manjarín (despoblado)

Santa Colomba de Somoza- Prada de la Sierra (despoblado)

Santa Colomba de Somoza- Santa Colomba de Somoza

Santa Colomba de Somoza- Santa Marina de Somoza

Santa Colomba de Somoza- Tabladillo

Santa Colomba de Somoza- Turienzo de los Caballeros

Santa Colomba de Somoza -Valdemanzanas

Santa Colomba de Somoza- Villar de Ciervos

Santa Elena de Jamuz- Jiménez de Jamuz

Santa Elena de Jamuz

Santa Elena de Jamuz -Villanueva de Jamuz

Sobrado- Cabarcos

Sobrado- Cabeza de Campo

Sobrado- La Ribera

Sobrado- Santo Tirso de Cabarcos

Sobrado- Sobredo

Truchas- Corporales

Valderrueda- La Espina

Valderrueda- Valcuende

Vega de Espinareda- San Pedro de Olleros

Villablino- Caboalles de Abajo

Villablino- Orallo

Villablino- Sosas de Laciana

Villablino

Villafranca del Bierzo- Paradiña

Villafranca del Bierzo Pobladura de Somoza

Villamontán de la Valduerna- Fresno de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Miñambres de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Posada y Torre de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Redelga de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Valle de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Villalís de la Valduerna

Villamontán de la Valduerna- Villamontán de la Valduerna

Palencia

Cervera de Pisuerga- Resoba

Fresno del Río

Guardo- San Pedro de Cansoles

La Pernía- Abadía de Lebanza

La Pernía- El Campo

La Pernía- Lebanza

Palencia La Pernía- Lores

Mantinos

Polentinos

Velilla del Río Carrión- Cardaño de Arriba

Villalba de Guardo

Salamanca

Cipérez

Cipérez- Huelmos

Cipérez- San Cristóbal de los Mochuelos

Espadaña- Becerril

Espadaña

Espadaña- Pedernal

Peralejos de Arriba

Puertas- Cerezal de Puertas

Puertas- El Gróo

Tremedal de Tormes- Peñalvo

Tremedal de Tormes- Trabadillo

Tremedal de Tormes

Villar de Peralonso

Villaseco de los Reyes- Berganciano

Villaseco de los Reyes- Gejo de los Reyes

Villaseco de los Reyes

Zamora

Alcubilla de Nogales

Ayoó de Vidriales

Ayoó de Vidriales- Carracedo

Ayoó de Vidriales- Congosta

Brime de Sog

Cubo de Benavente

Ferreruela- Ferreruela de Tábara

Zamora Ferreruela- Sesnández de Tábara

Fuente Encalada

Galende- Moncabril

Galende- Ribadelago

Galende- Ribadelago Nuevo

Galende- San Martín de Castañeda

Galende- Vigo

Gallegos del Río- Puercas

Gallegos del Río- Valer

Hermisende- Castromil

Losacio

Molezuelas de la Carballeda

Pías- Barjacoba

Pías

Pías- Villanueva de la Sierra

Porto

Riofrío de Aliste- Abejera

Riofrío de Aliste- Riofrío de Aliste

Riofrío de Aliste- Sarracín de Aliste

Rosinos de la Requejada- Doney de la Requejada

San Justo- Barrio de Rábano

San Justo- Coso

San Justo- Rábano de Sanabria

San Justo- San Ciprián

San Justo

San Pedro de Ceque

San Vicente de la Cabeza- Bercianos de Aliste

Santibáñez de Vidriales- San Pedro de la Viña

Tábara

Trefacio- Cerdillo

Trefacio- Murias

Uña de Quintana

Vegalatrave

Villageriz

