Más de 922.000 kilos de alimentos para 74 ganaderías afectadas por los incendios

Descarga de uno de los camiones cargados de alimentos para suministrar a ganaderías afectadas por los incendios en Castilla y León.

E. N. Sábado, 23 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en la última semana el suministro de más de 922.000 kilogramos de paja, forraje y pienso para 74 ganaderías de la comunidad afectadas por los incendios, principalmente en León -38- y Zamora -29-.

La medida, activada el 14 de agosto, ha permitido trasladar por el momento 55 camiones de alimentos a las zonas de los incendios con más de 10.800 animales atendidos hasta el viernes. En paralelo, se trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, estableciéndose criterios de prioridad en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.

Con todo ello, el objetivo es que este servicio de urgencia esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar todas las entregas.

En la reunión celebrada el viernes entre responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de las organizaciones profesionales agrarias se acordó que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.