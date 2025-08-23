El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descarga de uno de los camiones cargados de alimentos para suministrar a ganaderías afectadas por los incendios en Castilla y León. El Norte

Castilla y León

Más de 922.000 kilos de alimentos para 74 ganaderías afectadas por los incendios

El servicio, impulsado por la Junta, se mantendrá hasta el 30 de septiembre y después se establecerá una ayuda directa en función de las hectáreas de pasto quemadas y la carga ganadera

E. N.

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:54

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en la última semana el suministro de más de 922.000 kilogramos de paja, forraje y pienso para 74 ganaderías de la comunidad afectadas por los incendios, principalmente en León -38- y Zamora -29-.

La medida, activada el 14 de agosto, ha permitido trasladar por el momento 55 camiones de alimentos a las zonas de los incendios con más de 10.800 animales atendidos hasta el viernes. En paralelo, se trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, estableciéndose criterios de prioridad en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.

Noticias relacionadas

Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que luchaba contra los incendios en Zamora

Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que luchaba contra los incendios en Zamora

Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

Con todo ello, el objetivo es que este servicio de urgencia esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar todas las entregas.

En la reunión celebrada el viernes entre responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de las organizaciones profesionales agrarias se acordó que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  3. 3

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  4. 4 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  5. 5

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  6. 6 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  8. 8

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  9. 9

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  10. 10 Listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de 922.000 kilos de alimentos para 74 ganaderías afectadas por los incendios

Más de 922.000 kilos de alimentos para 74 ganaderías afectadas por los incendios