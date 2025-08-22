Aterrizaje de emergencia de una avioneta que luchaba contra los incendios en Zamora La pericia del piloto evitó que se produjeran daños personales y permitió que la aeronave llegará a la base de Rosinos de la Requejadalas a pesar del fallo en un estabilizador

El Norte Zamora Viernes, 22 de agosto 2025, 19:44

Una avioneta que participa en el operativo de extinción de incendios tuvo que hacer hoy un aterrizaje de emergencia en la base de Rosinos de la Requejada (Zamora) tras sufrir daños en un estabilizador, sin que el piloto resultase afectado. «La pericia del piloto evitó que se produjeran daños personales», según fuentes consultadas por la agencia Ical.

El suceso, que se produjo a las 12:30 horas, no impidió que continuase la actividad del resto del operativo. «El protocolo hizo que los medios contra incendios aéreos se activaran y estaba preparado un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y el resto de medios de urgencia estuvieran atentos al aterrizaje», añadieron.

Una dotación de bomberos del Parque Zona Norte, de Rionegro del Puente, se trasladó, tras recibir el aviso del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, a la base aérea, en la que se esperaba la llegada de la avioneta durante los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado 14 de agosto en Porto.

«Tras descargarse de combustible y haber sido preparada la pista por los bomberos provinciales junto con medios de la Junta de Castilla y León, se ha producido el aterrizaje sin que la integridad del piloto se haya visto afectada y no se hayan producido desperfectos en las instalaciones», apuntaron fuentes de la Diputación de Zamora.