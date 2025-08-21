La central hidroeléctrica de Moncabril «no corre peligro inmediato» por el incendio declarado en Porto

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 22:30 Comenta Compartir

La central hidroeléctrica de Moncabril (Zamora) «no corre peligro inmediato» por el incendio declarado en Porto el pasado día 14 de agosto, según explicó el director técnico de extinción del incendio, Manuel Moreno.

La situación de la central hidroeléctrica de Moncabril se mantiene como a mediodía, cuando se concentraron los medios de extinción en el Cárdenas. «En principio, no preocupa. Aunque es cierto que todavía hay puntos calientes en la parte de arriba, entendemos que no corre un peligro inmediato», indicó.

El incendio, que mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2, con siete poblaciones desalojadas, mantuvo hoy más de 250 personas y 14 medios aéreos trabajando. «El perímetro es, prácticamente, el de últimos días. No ha crecido sustancialmente. Está en torno a 100 kilómetros, aunque podría ser un poquito más», señaló.

«Dentro del perímetro no se ha quemado todo. Nos interesa es asegurar todo el perímetro exterior del incendio. Tampoco hay problema si alguna zona no está quemada pero no corre riesgo la población», añadió.

Los servicios de extinción aseguran el perímetro del incendio mediante fuego técnico y paso de maquinaria, aunque en zonas donde hay mucha piedra «es imposible meter la máquina y hay que hacerlo mediante agua y trabajo manual, según precisó Manuel Moreno.

Respecto a cuántos efectivos participarán esta noche en la extinción del incendio, todavía no hay una cifra exacta. «Han llegado efectivos de Melilla, que se incorporarán esta noche. Tenemos que hablar con la UME para ver exactamente qué se queda. Estamos recopilando toda la información de los medios de la Junta de Castilla y León, que son muy numerosos», aclaró. «Lógicamente, tenemos que reservar gente para mañana. Las noches suelen ser mucho más tranquilas».