Las llamas del incendio de Porto (Zamora) se dirigen hasta Moncabril Se espera que los medios aéreos puedan volver a volar hoy, por que la orografía hace «difícil» atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora informó hoy que los trabajos de extinción del incendio forestal de Porto fueron durante la noche «intensos» y «complicados» en diferentes puntos. En concreto, destacó la lengua que baja por el cañón del Cárdenas hasta la localidad de Moncabril.

Las mismas fuentes señalaron, según recogió la Agencia Ical, que se espera que los medios aéreos puedan volver a volar hoy, al igual que ayer, ya que debido a la orografía hace «difícil» atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas.

Por otro lado, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy el acuerdo de la Consejería de la Presidencia, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno extraordinario, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025, sobre todo en las provincias de León y Zamora.

Un «ambicioso paquete de ayudas» para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones ampliables, con 45 medidas, estructuradas en tres bloques. Incluye ayudas directas para las personas afectadas por los incendios, 500 euros por familia evacuada y 5.500 por empresa o negocio que se encuentre en zonas calcinadas (tanto afectadas de forma directa o por lucro cesante), y hasta 185.000 para la reconstrucción de viviendas devastadas y compensaciones por cosechas, animales y otros bienes perdidos.