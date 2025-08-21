El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Labores de la Guardia Civil a última hora de la noche del miércoles en Moncabril. El Norte

Las llamas del incendio de Porto (Zamora) se dirigen hasta Moncabril

Se espera que los medios aéreos puedan volver a volar hoy, por que la orografía hace «difícil» atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:58

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora informó hoy que los trabajos de extinción del incendio forestal de Porto fueron durante la noche «intensos» y «complicados» en diferentes puntos. En concreto, destacó la lengua que baja por el cañón del Cárdenas hasta la localidad de Moncabril.

Las mismas fuentes señalaron, según recogió la Agencia Ical, que se espera que los medios aéreos puedan volver a volar hoy, al igual que ayer, ya que debido a la orografía hace «difícil» atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas.

Por otro lado, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado hoy el acuerdo de la Consejería de la Presidencia, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno extraordinario, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025, sobre todo en las provincias de León y Zamora.

Un «ambicioso paquete de ayudas» para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones ampliables, con 45 medidas, estructuradas en tres bloques. Incluye ayudas directas para las personas afectadas por los incendios, 500 euros por familia evacuada y 5.500 por empresa o negocio que se encuentre en zonas calcinadas (tanto afectadas de forma directa o por lucro cesante), y hasta 185.000 para la reconstrucción de viviendas devastadas y compensaciones por cosechas, animales y otros bienes perdidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  2. 2 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  3. 3

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  8. 8

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    La vía de Ariza pierde otro kilómetro y desaparece hasta el polígono de Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las llamas del incendio de Porto (Zamora) se dirigen hasta Moncabril

Las llamas del incendio de Porto (Zamora) se dirigen hasta Moncabril