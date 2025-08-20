El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este miércoles
Medios aéreos y terrestres trabajan contra las llamas cerca de Boca de Huérgano (León). PEIO GARCÍA / ICAL
León

Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar

Mañueco llama a «llevar ante la Justicia a quienes están causando tanto dolor» ante la aparición de un nuevo foco

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:17

La Junta de Castilla y León ha denunciado en la tarde de este miércoles que «alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar», iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra desde el pasado jueves en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

A través de una publicación en el perfil 'Naturaleza Castilla y León' de la red social X, el Gobierno autonómico explica que esta situación ha «roto la estrategia» de extinción, de forma que ha obligado a «replantear las posiciones» y ha provocado «un claro inconveniente en la gestión de la emergencia».

Lo ocurrido presumiblemente de forma intencionada ha generado un nuevo foco en dicho incendio, situado en la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en el término municipal de Igüeña, en la comarca del Bierzo.

La Guardia Civil procedió a última hora de la tarde de hoy a desalojar la localidad de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y ha desplazado a 25 habitantes al pabellón de Igüeña. Además, la carretera LE-5330 entre ambas localidades se encuentra cerrada.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento para «llevar ante la Justicia, de forma inmediata, a quienes están causando tanto dolor» tras la aparición de este nuevo foco, presumiblemente intencionado, en el incendio forestal de Fasgar.

Así lo ha apuntado a través de su perfil en la red social X, donde asegura que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, después de que la aparición de este nuevo foco en el incendio forestal de Fasgar, informa Ical.

