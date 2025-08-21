Más de 250 personas y 14 medios aéreos trabajan aún en el incendio de Porto de Sanabria Regresan a sus casas los 142 habitantes evacuados de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso

El Incendio de Porto de Sanabria avanza por la sierra que rodea el lago de Sanabria con mucho humo, lo que dicultad la tareas de los medios aéreos de extinción.

Más de 250 personas, respaldadas por 14 medios aéreos, trabajan todavía para extinguir el incendio de Porto (Zamora), originado el pasado día 14 de agosto y que mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2. No obstante, el Cecopi de Zamora dio a última hora de la tarde del jueves la instrucción para que pudieran volver a sus casas las personas desalojadas de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso.

«Se trata de 142 personas desalojadas de las que 16 permanecían en el albergue provisional del Centro de Transportes de Benavente», según precisó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. Permanecen desalojadas las localidades de San Marrtín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, del municipio de Galende; San Ciprián, del municipio de San Justo, Cerdillo y Murias, pertenecientes al municipio de Trefacio.

«Durante la noche. El fuego evolucionó bastante despacio. Apenas hubo avances significativos. Hay varias zonas calientes en las que se concentran los medios disponibles, sobre todo, San Ciprián, los cañones del Tera, Ribadelago y el Cárdena», según explicó el director técnico de extinción del incendio de Porto, Manuel Moreno.

«Ahora mismo, no presenta un gran avance el incendio. Combinamos ataque directo y fuego técnico con labores de remate y vigilancia en las zonas más favorables. La meteorología se prevé mejor, por lo que somos moderadamente optimistas, aunque quedan muchas horas por delante para empezar a hablar de estabilizar un incendio con muchísimo peligro», advirtió.

Los medios aéreos encontraron ciertas dificultades a primera hora de la mañana, debido al humo acumulado en la zona. «En cualquier caso, tienen que descansar entre 40 minutos y una hora cada dos o tres horas, en función de la tipología de cada medio, por normativa aeronáutica. No todos trabajan de forma simultánea porque vamos solapándolos», explicó Manuel Moreno.

Aunque el humo se ha despejado de forma considerable, todavía no se ha hecho pública una cifra oficial de la superficie quemada, si bien fuentes no oficiales hablan de unas 10.000 hectáreas. «Es muy pronto todavía para hacer una estimación. Estamos concentrados en llegar a la estabilización del incendio y, cuando se logre, se empezará a valorar en las cifras más precisas. Ahora mismo, el perímetro que tenemos es aproximado», indicó Moreno.

«La central hidroeléctrica está cerca, pero tenemos medios allí y confiamos que no haya ningún problema para su funcionamiento»

«El flanco noreste se revisó a primera hora en el vuelo de reconocimiento. Ahora mismo, está bajando de reculas con poca intensidad. Estamos en contacto con el Centro Provincial de Mando de León y parece que no es un flanco prioritario. Lo será, como el resto del incendio, porque el fuego allí avanza mucho más lentamente», expuso.

Las llamas descendieron desde el Pico del Fraile, hacia la zona de Ribadelago, que «no presenta una amenaza directa» gracias a la concentración de medios. «Procuramos evitar que pase a la ladera sur del río Cárdena y evitar que pueda progresar con pendiente a favor», precisó.

En cuanto al lado del Forcadura, el fuego está «más tranquilo» y ofrece menos problemas. «No es una de las zonas donde tengamos fuego activo. Puede haber puntos calientes y tenemos allí personal desplegado. Por l mañana, no ha habido ninguna afección a población directa. La central hidroeléctrica está relativamente cerca pero, como tenemos medios allí, confiamos que no haya ningún problema para su funcionamiento ordinario», aclaró.

Además de los medios de la Junta de Castilla y León, trabajan en Ribadelago y en el Cañón del Tera medios procedentes de Cataluña y de la Unidad Militar de Emergencias, «siempre en coordinación con todo el operativo de la Junta».