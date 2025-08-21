El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Fernández Carriedo e Isabel Blanco detallan las ayudas a los afectados de los incendios. Ical

Castilla y León

La Junta cubrirá todos los gastos de alquiler de los desalojados por los incendios

Los afectados no tendrán que presentar el justificante de los enseres perdidos, «sencillamente valorar el daño causado sobre estos y el coste de reposición»

Lucía San José

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:19

La mayoría de desalojados de Castilla y León ya han vuelto a sus casas, «al menos el 75 por ciento», ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Sin embargo, son 2.504 personas de 59 localidades las que aún siguen en albergues, ayuntamientos y casas provisionales, un gasto que cubrirán al «cien por cien» en todos los casos, según ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

En cuanto a las ayudas de pérdida de enseres, el consejero ha explicado que no exigirán justificante o documentación compleja, sino «sencillamente valorar el daño causado sobre estos y el coste de reposición». En este sentido, los servicios de la Junta establecerán evaluaciones técnicas, con ayudas que podrán alcanzar hasta 185.000 euros en función del coste de realización del edificio.

Noticias relacionadas

La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa

La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa

Las llamas del incendio de Porto se dirigen a la central hidroeléctrica de Moncabril

Las llamas del incendio de Porto se dirigen a la central hidroeléctrica de Moncabril

El portavoz ha subrayado también que el desescombro de las viviendas dañadas correrá íntegramente a cargo de la Junta de Castilla y León, sin coste para los afectados. Además, se financiará el abastecimiento de agua y alimentación para el ganado en las explotaciones ganaderas de las zonas afectadas, una medida que, ha señalado, ya se está aplicando en las provincias más golpeadas por el fuego.

La vicepresidenta Isabel Blanco ha precisado que existen dos líneas diferenciadas: por un lado, la ayuda directa de 500 euros por familia evacuada y por otro, la ampliación de los fondos de emergencia social, que permitirán cubrir los gastos de alquiler para familias que han perdido su vivienda o que necesitan alojamiento temporal mientras se realizan las reparaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  4. 4

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  5. 5

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  6. 6 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  10. 10 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta cubrirá todos los gastos de alquiler de los desalojados por los incendios

La Junta cubrirá todos los gastos de alquiler de los desalojados por los incendios