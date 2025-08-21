La Junta cubrirá todos los gastos de alquiler de los desalojados por los incendios

Lucía San José Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 15:19 Comenta Compartir

La mayoría de desalojados de Castilla y León ya han vuelto a sus casas, «al menos el 75 por ciento», ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Sin embargo, son 2.504 personas de 59 localidades las que aún siguen en albergues, ayuntamientos y casas provisionales, un gasto que cubrirán al «cien por cien» en todos los casos, según ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

En cuanto a las ayudas de pérdida de enseres, el consejero ha explicado que no exigirán justificante o documentación compleja, sino «sencillamente valorar el daño causado sobre estos y el coste de reposición». En este sentido, los servicios de la Junta establecerán evaluaciones técnicas, con ayudas que podrán alcanzar hasta 185.000 euros en función del coste de realización del edificio.

El portavoz ha subrayado también que el desescombro de las viviendas dañadas correrá íntegramente a cargo de la Junta de Castilla y León, sin coste para los afectados. Además, se financiará el abastecimiento de agua y alimentación para el ganado en las explotaciones ganaderas de las zonas afectadas, una medida que, ha señalado, ya se está aplicando en las provincias más golpeadas por el fuego.

La vicepresidenta Isabel Blanco ha precisado que existen dos líneas diferenciadas: por un lado, la ayuda directa de 500 euros por familia evacuada y por otro, la ampliación de los fondos de emergencia social, que permitirán cubrir los gastos de alquiler para familias que han perdido su vivienda o que necesitan alojamiento temporal mientras se realizan las reparaciones.