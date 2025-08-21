La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha concluido en su reunión de este jueves por la mañana que la situación de los incendios en ... el norte de la provincia de Palencia es más favorable que en los días anteriores. El incendio del Golobar «estaba bajo vigilancia, igual que el de Resoba y ha tenido una noche tranquila», ha matizado el delegado de la Junta en Palencia y director del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo. Por su parte, el incendio de Guardo solamente tuvo una pequeña reactivación en San Pedro de Cansoles de una tapia que estaba derruida. «Se actuó perfectamente sobre ella y se solucionó de forma inmediata», ha explicado.

Respecto al más preocupante, el de Boca de Huérgano, en León, que afecta a las localidades de Los Cardaños en la provincia de Palencia, «en la zona de Mazobre la situación está tranquila y en la zona de la Cruz Armada durante la noche se estuvo trabajando de forma intensa con medios terrestres y con deltas, por lo que las perspectivas son más positivas que en los días anteriores», ha añadido el delegado de la Junta.

A lo largo de la mañana se iba a continuar trabajando con medios terrestres y con medios aéreos intentando solucionar este incendio lo más rápidamente posible «y esperemos que después de la valoración que esta tarde pueda tomar la decisión de que los vecinos de Cardaño de Arriba puedan volver a su domicilio», ha dicho Rubio Mielgo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, ha insistido en que la situación de emergencia aún está activa en la provincia con los incendios. «Aún nos encontramos en nivel extremo por riesgo de incendios», ha dicho para pedir que se siga extremando la precaución. Inicialmente se había decretado una situación de alerta hasta este viernes, día 22, «pero no se descarta que se pueda prorrogar, hay que aumentar la precaución por lo menos hasta que llueva», ha dicho.

En cuanto al dispositivo que depende del Gobierno de España para trabajar en los incendios forestales en la provincia de Palencia, el nuevo subdelegado ha asegurado que son suficentes, que se ha puesto a disposición de la Delegación Territorial de la Junta una multitud de medios que se han utilizado, si bien ha reconocido que este miércoles hubo algún problema con alguno de los bulldozers que que están operando en la zona de del Espigüete, porque se averió, pero que ya hoy se ha recibido otro. «Simplemente quiero decir que aunque somos optimistas con la situación, todos debemos extremar las precauciones».

El nuevo subdelegado, que ha asumido esta semana el cargo, ha comenzado su trabajo visitando las zonas afectadas «para estar con los vecinos, también en San Pedro de Cansoles, que al final son los principales damnificados de la situación, he visitado absolutamente todos los los focos de incendios producidos en los últimos días», ha dicho.