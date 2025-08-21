El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retén de trabajo en la Montaña Palentina. El Norte

La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa

«Aún nos encontramos en nivel extremo por riesgo», ha dicho el nuevo subdelegado para pedir precaución

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:00

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha concluido en su reunión de este jueves por la mañana que la situación de los incendios en ... el norte de la provincia de Palencia es más favorable que en los días anteriores. El incendio del Golobar «estaba bajo vigilancia, igual que el de Resoba y ha tenido una noche tranquila», ha matizado el delegado de la Junta en Palencia y director del Cecopi, José Antonio Rubio Mielgo. Por su parte, el incendio de Guardo solamente tuvo una pequeña reactivación en San Pedro de Cansoles de una tapia que estaba derruida. «Se actuó perfectamente sobre ella y se solucionó de forma inmediata», ha explicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  4. 4

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  5. 5 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  6. 6

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  10. 10 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa

La mejora en la situación de los incendios espera devolver a los vecinos de Cardaño a casa