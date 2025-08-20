El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos reunidos en Camporredondo de Alba reciben indicaciones. José Carlos Diez
Palencia

El viento complica el trabajo contra el incendio en Mazobre

El fuego que afecta a la zona del Golobar ha tenido una reactivación pero se ha frenado, y el de Resoba está totalmente controlado

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Guardo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:24

En el análisis de situación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), reunido en la mañana de este miércoles, sobre los incendios que afectan a ... la provincia de Palencia, se ha informado de que el incendio de Resoba en este momento «está totalmente controlado», y que el incendio que afectaba a la localidad de Guardo con origen en Canalejas (León) «tiene pequeñas reactivaciones, pero siempre dentro del perímetro y también están controlados», ha destacado el director del Cecopi y delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo.

