El viento complica el trabajo contra el incendio en Mazobre

En el análisis de situación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), reunido en la mañana de este miércoles, sobre los incendios que afectan a ... la provincia de Palencia, se ha informado de que el incendio de Resoba en este momento «está totalmente controlado», y que el incendio que afectaba a la localidad de Guardo con origen en Canalejas (León) «tiene pequeñas reactivaciones, pero siempre dentro del perímetro y también están controlados», ha destacado el director del Cecopi y delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo.

Durante la noche, el incendio que afecta a la zona del Golobar también ha tenido una reactivación en el flanco sur, pero gracias al trabajo que se ha realizado «en este momento la situación también está bajo control».

Ahora mismo en la provincia, el problema más importante está en el incendio que viene desde Barniedo en León y que tiene dos focos en Palencia: uno en la Cruz Armada y otro en Mazobre. «En este momento se está actuando con medios terrestres en la zona y tenemos asignados tres helicópteros que si pueden volar a lo largo de la mañana porque existe niebla dentro de la zona, empezarán a trabajar durante todo el día. Las condiciones meteorológicas en cuanto al viento no son favorables, pero el descenso de temperaturas y la humedad ambiental, sí lo son. Esperemos que podamos atacar este incendio y dar una solución en las próximas horas o en los próximos días», ha añadido Rubio Mielgo.

Sigue evacuada la población de Cardaño de Arriba por posibilidad de afección de la carretera que une Cardaño de Abajo con Cardaño de Arriba, que es la única salida de la entidad local. «Esperemos que también esta situación se pueda resolver lo más rápidamente posible», ha añadido.

Los evacuados de la localidad de Cardaño de Arriba son en torno a 25 personas y se encuentran en este momento en Velilla del Río Carrión, en un hotel y en Camporredondo.

«Hemos contado con muchísimos voluntarios ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos», han destacado desde el ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.