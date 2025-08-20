«¿Por qué San Pedro de Cansoles no se protegió del fuego? ¿Nos olvidaron?»

Le cuesta hablar de lo que ha sucedido para su familia, para su pueblo, en los últimos tres días, desde que la Guardia Civil les ... dijo que desalojaran su casa, una vivienda con diez habitaciones y un ático acondicionado que pertenece a su familia desde hace varias generaciones, cientos de años. De San Pedro de Cansoles (en su casa estaban una decena de personas entre familiares y amigos) les llevaron hasta el polideportivo de Guardo sin que se les permitiera coger nada, pensando que volverían pronto. Pero las únicas novedades que conocieron fue saber cómo su casa ardía.

«Y todo ello sin respuestas, porque no sabemos por qué nadie dio la orden de proteger San Pedro de Cansoles, por qué no pensaron en nosotros, por qué han dejado arder un pueblo que ni siquiera está rodeado de monte», lamenta Ana Alejandra Martín Ruiz, que llora al ver las fotos de su refugio familiar hecho cenizas. «Ahora ya es tarde, nos han abandonado cuando lo lógico es que hubieran protegido el pueblo», dice la hija de la propietaria de una vivienda calcinada en un pueblo donde apenas han quedado tres en pie.

Ampliar La directora general de la Junta, junto al alcalde de Guardo, en San Pedro de Cansoles. José Carlos Diez

«Íbamos casi todos los fines de semana, porque está a una hora de Palencia, es una casa especial para nuestra familia y seguimos sin saber por qué ha sucedido esto«, afirma. »Ha sido una auténtica negligencia», critica, si bien reconoce que la directora de Vivienda de la Junta ha explicado a los afectados los pasos que se van a dar para la reconstrucción y para que todo vuelva a ser como antes.

Por el momento, Ana Martín Ruiz mira y vuelve a mirar las imágenes tomadas en la casa tras el fuego y no puede creerse que este próximo fin de semana no podrá disfrutar de ella.