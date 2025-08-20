El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen del antes y el después del incendio sobre la casa. Ana Martín Ruiz

«¿Por qué San Pedro de Cansoles no se protegió del fuego? ¿Nos olvidaron?»

Ana Alejandra Martín Ruiz, que llora al ver las fotos de su casa familiar hecha cenizas, se pregunta si no hubo una orden para evitar que el fuego llegara al pueblo

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:29

Le cuesta hablar de lo que ha sucedido para su familia, para su pueblo, en los últimos tres días, desde que la Guardia Civil les ... dijo que desalojaran su casa, una vivienda con diez habitaciones y un ático acondicionado que pertenece a su familia desde hace varias generaciones, cientos de años. De San Pedro de Cansoles (en su casa estaban una decena de personas entre familiares y amigos) les llevaron hasta el polideportivo de Guardo sin que se les permitiera coger nada, pensando que volverían pronto. Pero las únicas novedades que conocieron fue saber cómo su casa ardía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  4. 4 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    La maldición de las butacas vacías del Teatro Zorrilla de Valladolid
  7. 7

    La ola de calor deja ya 19 muertes por las altas temperaturas en Valladolid
  8. 8

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años
  9. 9

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  10. 10 La Encinona, el árbol de más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «¿Por qué San Pedro de Cansoles no se protegió del fuego? ¿Nos olvidaron?»

«¿Por qué San Pedro de Cansoles no se protegió del fuego? ¿Nos olvidaron?»