Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 y uno en nivel 1 En total, hay 15 fuegos activos en la comunidad frente a los 22 del viernes, más todos los que ya están controlados

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:17

Castilla y León mantiene a primera hora de este sábado seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo foco registrado esta semana en Fasgar). Además, hay uno más en nivel 1, el de Canalejas, tras el descenso ayer a IGR 0 del zamorano de Molezuelas de la Carballeda y su progresión leonesa en Castrocalbón, en el que murieron dos personas y ha calcinado una superficie aproximada de 31.500 hectáreas, el de Candelario (Salamanca), que llegó a través de Cáceres y se originó en la localidad de Jarilla, y el de Yeres, en la provincia leonesa.

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical, hay 15 incendios activos en sus diferentes niveles de peligrosidad. Así, los seis incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. En la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el foco que más preocupa es el más reciente, originado el pasado miércoles en Igüeña, que mantiene desalojada a esta población y a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor.

Otro de los incendios en esta nivel de gravedad es el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda, que el viernes obligó a trabajar de forma rápida para evitar que alcanzara Anllarinos, donde cinco vecinos fueron desalojados, con lo que en estos momentos, los incendios en la provincia mantienen a 1.523 vecinos evacuados de 27 poblaciones.

Por su parte, el de Llamas de la Cabrera -originado también el 8 de agosto, como Anllares y Fasgar-, donde se sigue trabajando en el área de Corporales, así como en la bajada hacia Peñalba, que baja «lentamente», según explicó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, con la esperanza de «poder darlo por cerrado cuando llegue a esa zona de valle húmedo».

A ellos se suman el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y que ya no tiene llama, aunque hay riesgo de reproducciones; y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, que empeoró en la zona sur y entró de nuevo en la provincia de Palencia (a pesar de ser el mismo incendio, Inforcyl lo divide en dos nomenclaturas, una vez que pasa de una provincia a otra y toma carácter autonómico). En este incendio, el perímetro está sin llama, aunque en la parte palentina presenta problemas de reproducciones.

Nivel 0

Además de estos fuegos también se encuentra en nivel 2 el incendio de Porto, en Zamora. Los trabajos de extinción del incendio forestal se han centrado en asegurar el perímetro del fuego, aunque algunas zonas es «complicado», principalmente los cañones de Tera y Cárdenas, y en la zona limítrofe con León, donde el fuego alcanzó La Baña, cuya zona se encuentra en nivel 0.

Por otro lado, se contabiliza, según recogió Ical, solo un incendio activo en el nivel 1 del IGR. Es el de Paradiña y Canalejas, en la provincia de León, después de que el de Yeres, Candelario -procedente de Extremadura- y Molezuelas bajaran ayer tarde a nivel 0.

Activos, pero en nivel cero, se encuentran otros ocho fuegos. El de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón, y el de Candelario (Salamanca), que es la prolongación del fuego cacereño de Jarilla; el citado de Yeres, en León; La Baña, que corresponde con el de Porto, pero en su parte leonesa; Resoba y San Pedro de Cansoles, en Palencia; San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca; y otro más en Zamora, que corresponden con Castromil. A ellos se suman el de Terradillos, declarado ayer a mediodía.

