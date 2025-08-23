Declarada la alerta por riesgo de incendios forestales en toda Castilla y León La Consejería de Medio Ambiente también ha activado la alarma extrema para determinados municipios de León, Zamora y Palencia

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León declaró desde este sábado la situación de alerta para el conjunto de la comunidad y alarma extrema por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales de León, Zamora y Palencia, hasta el martes 26 de agosto.

«Las predicciones más actualizadas para los días 23 al 26 de agosto indican la continuación de las condiciones meteorológicas adversas, que provocan una situación extrema de estrés hídrico de la vegetación después de numerosos días continuados con meteorología adversa», explicaron desde el Gobierno autonómico.

Además, la ocurrencia de incendios «especialmente agresivos» de estas últimas semanas «genera unas condiciones locales especialmente adversas que favorecen considerablemente el peligro de nuevos incendios forestales y el riesgo para las personas y bienes, dado el comportamiento extraordinariamente virulento con el que se están desarrollando». A se suma el «extenso perímetro» de algunos de ellos, con longitudes de más de 100 kilómetros de perímetro, lo que supone un «gran potencial de reproducción».

Esta situación actual de extrema gravedad de incendios forestales en la comunidad ha obligado a declarar una Situación Operativa 2b desde el 11 de agosto, de acuerdo con Infocal y, ante estas circunstancias excepcionales, es necesario adoptar medidas en toda la comunidad y, especialmente, en las zonas afectadas por incendios y sus proximidades, para la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar fuegos en estas circunstancias especiales, con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas.

Prohibición de encender fuego

Por todo ello, según recogió Ical, se ha decidido declarar por resolución alerta en todos los municipios de la comunidad de Castilla y León por riesgo meteorológico de incendios los días 23 al 26 de agosto con la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas, de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.

Además, la resolución declara alarma extrema para los municipios más afectados por los incendios forestales de León, Zamora y Palencia, donde, a las medidas anteriores, se suman las prohibiciones de usar ahumadores en la actividad apícola, del uso de maquinaria que genere o pueda generar deflagraciones chispas o descargas eléctricas y del tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio solicitaron este sábado a la población que extreme su prudencia y adopte medidas de precaución en sus actividades al aire libre, ya que «cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo para poblaciones y bienes». También recordaron que debe avisarse inmediatamente al 112 ante el avistamiento de posibles incendios forestales.