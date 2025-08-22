Cómo solicitar las ayudas de la Junta por los incendios: formularios e instrucciones

Ana G. Barriada León Viernes, 22 de agosto 2025, 18:25

La Junta de Castilla y León publica los formularios para que los vecinos afectados por los incendios que han asolado la provincia de León este mes de agosto puedan solicitar las primeras ayudas.

Este es el listado de municipios que pueden solicitar las ayudas.

Ayudas que forman parte del paquete de 45 medidas por valor de 114 millones de euros que la Junta aprobaba ante esta situación «extraordinaria y excepcional» para atender a las personas, empresas e instituciones que hayan sufrido daños personales, materiales, económicos, sociales o de cualquier otra índole.

Este viernes 22 de agosto se han facilitado los formularios para la línea de ayudas directas que puedes consultar en este enlace a las familias desalojadas de las viviendas en las localidades afectadas por los incendios que ascienden a 500 euros y las ayudas directas a autónomos y pymes para compensación de costes económicos.

Ayudas de 500 euros para las familias desalojadas

Las pueden solicitar los empadronados y/o propietarios de viviendas en localidades desalojadas por los incendios así como otros familiares desalojados.

La ayuda se concede en tres supuestos: a la unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios; a los propietarios de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas; y parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con una persona empadronada en la localidad.

El plazo máximo para resolver la solicitud es de tres meses desde la fecha de solicitud de autorización. Se notificará por correo postal en el domicilio del interesado o en el lugar que haya indicado para recibir estas notificaciones así con notificación electrónica.

Ayudas de 5.500 para autónomos y pymes

Estas ayudas para la compensación de costes económicos se destinan a reforzar la liquidez y solvencia a los autónomos y pymes que desarrollan su actividad en una de las localidades afectadas por los incendios.

Hay que presentar junto a la solicitud cuando se trate de personas físicas el NIF y si son sociedades mercantiles el NIF y los estatutos vigentes registrados. Además, documentación que acredite la representación de la empresa conforme a la legislación vigente y acreditación de que la actividad se desarrolla en la localidad evacuada.

La Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas directas destinadas a paliar los efectos de los incendios, que se pueden solicitar desde hoy, 22 de agosto. ATA autónomos pone a disposición de este colectivo una línea de atención gratuita para ayudar a los afectados a solicitar estas ayudas: 900 10 18 16.

Estas ayudas se suman a otras 43 medidas para la recuperación de las zonas más dañadas por los incendios más devastadores de la historia de España.