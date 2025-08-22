Mapa y listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios
Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas
Valladolid
Viernes, 22 de agosto 2025, 18:23
Los devastadores incendios que han asolado la Comunidad este mes de agosto ya tienen listado oficial de pueblos afectados. Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León que según la orden del 20 de agosto, determina el listado de las localidades evacuadas a causa de los incendios forestales de este verano de 2025.
León es la provincia más afectada, con 36 municipios en un listado donde también se encuentran localidades de Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia.
Noticias relacionadas
Todos los vecinos y empresas asentadas en las localidades que forman parte de la lista pueden solicitar las ayudas de urgencia que la Junta de Castilla y León ha aprobado en 45 medidas por 114 millones de euros, entre ellas la de 500 euros por familia desalojada de su vivienda, 5.500 de compensación para autónomos y pymes, hasta 185.000 por casa destruida o compensaciones a agricultores, ganaderos y apicultores.
Municipios y pueblos que pueden pedir ayudas:
Ávila
-
1
Ávila: Urraca-Miguel
-
2
Las Navas del Marqués: Barrio de La Estación y Ciudad Ducal
-
3
Ojos Albos
León
-
1
Alija del Infantado: Alija del Infantado, La Nora del Río, Ozaniego y Puente de la Vizana
-
2
Almanza: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas
-
3
Benuza: Llamas de Cabrera, Pombriego y Santalavilla
-
4
Boca de Huérgano: Barniedo de la Reina, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina
-
5
Borrenes: Orellán y Voces
-
6
Burón: Casasuertes
-
7
Carucedo: Carucedo y Las Médulas
-
8
Castrillo de Cabrera: Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera y Saceda
-
9
Castrocalbón: Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería
-
10
Castrocontrigo: Pinilla de la Valdería y Pobladura de Yuso
-
11
Castropodame: Villaverde de los Cestos
-
12
Cebrones del Río: San Juan de Torres
-
13
Destriana: Destriana, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna
-
14
Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra
-
15
Molinaseca: Acebo y Riego de Ambrós
-
16
Murias de Paredes: Barrio de la Puente, Fasgar, Posada de Omaña, Torrecillo y Vegapujín
-
17
Oencia: Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lusio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín
-
18
Palacios de la Valduerna: Palacios de la Valduerna y Ribas de la Valduerna
-
19
Palacios del Sil: Salientes
-
20
Páramo del Sil: Argayo del Sil
-
21
Peranzanes: Cariseda, Chano, Faro, Guímara, Peranzanes y Trascastro
-
22
Ponferrada: Bouzas, Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, Montes de Valdueza, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago y San Cristóbal de Valdueza
-
23
Posada de Valdeón: Caín de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Santa Marina de Valdeón
-
24
Pozuelo del Páramo: Altobar de la Encomienda
-
25
Priaranza del Bierzo: Ferradillo
-
26
Puente de Domingo Flórez: Yeres
-
27
Quintana del Marco: Genestacio de la Vega y Quintana del Marco
-
28
Quintana y Congosto: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz
-
29
Riego de la Vega: Castrotierra de la Valduerna
-
30
San Esteban de Nogales: San Esteban de Nogales
-
31
Santa Colomba de Somoza: Andiñuela, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar de Ciervos
-
32
Santa Elena de Jamuz: Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz
-
33
Sobrado: Cabarcos, Cabeza de Campo, La Ribera, Sobredo y Santo Tirso de Cabarcos
-
34
Valderrueda: La Espina y Valcuende
-
35
Villafranca del Bierzo: Paradiña y Pobladura de Somoza
-
36
Villamontán de la Valduerna: Fresno de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna
Palencia
-
1
Fresno del Río
-
2
Guardo
-
3
Mantinos
-
4
La Pernía
-
5
Velilla del Río Carrión
-
6
Villalba de Guardo
Salamanca
-
1
El Payo
-
2
Puertas: Cerezal de Puertas y El Gróo
-
3
Villaseco de los Reyes: Gejo de los Reyes
Zamora
-
1
Alcubilla de Nogales
-
2
Ayoó de Vidirales: Congosta
-
3
Cubo de Benavente
-
4
Ferreruela: Ferreruela de Tábara y Sesnández de Tábara
-
5
Fuente Encantada
-
6
Galende: Moncabril, Pedrazales, Ribadelago, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda y Vigo
-
7
Gallegos del Río: Puercas y Valer
-
8
Hermisende: Castromil
-
9
Losacio
-
10
Molezuelas de la Carballeda
-
11
Pías: Barjacoba y Villanueva de la Sierra
-
12
Porto
-
13
Riofrío de Aliste: Abejera y Sarracín de Aliste
-
14
Rosinos de la Requejada: Doney de la Requejada
-
15
San Justo: Barrio de Rábano, Coso, Rábano de Sanabria y San Ciprián
-
16
San Vicente de la Cabeza: Bercianos de Aliste
-
17
Santibáñez de Vidriales: San Pedro de la Viña
-
18
Trefacio: Cerdillo y Murias
-
19
Uña de Quintana
-
20
Villageriz
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.