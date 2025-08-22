Mapa y listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas

El pueblo de Lusio, arrasado por el fuego, es uno de los que recibe las ayudas.

Los devastadores incendios que han asolado la Comunidad este mes de agosto ya tienen listado oficial de pueblos afectados. Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León que según la orden del 20 de agosto, determina el listado de las localidades evacuadas a causa de los incendios forestales de este verano de 2025.

León es la provincia más afectada, con 36 municipios en un listado donde también se encuentran localidades de Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia.

Todos los vecinos y empresas asentadas en las localidades que forman parte de la lista pueden solicitar las ayudas de urgencia que la Junta de Castilla y León ha aprobado en 45 medidas por 114 millones de euros, entre ellas la de 500 euros por familia desalojada de su vivienda, 5.500 de compensación para autónomos y pymes, hasta 185.000 por casa destruida o compensaciones a agricultores, ganaderos y apicultores.

Municipios y pueblos que pueden pedir ayudas:

Ávila 1 Ávila: Urraca-Miguel 2 Las Navas del Marqués: Barrio de La Estación y Ciudad Ducal 3 Ojos Albos

León 1 Alija del Infantado: Alija del Infantado, La Nora del Río, Ozaniego y Puente de la Vizana 2 Almanza: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas 3 Benuza: Llamas de Cabrera, Pombriego y Santalavilla 4 Boca de Huérgano: Barniedo de la Reina, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina 5 Borrenes: Orellán y Voces 6 Burón: Casasuertes 7 Carucedo: Carucedo y Las Médulas 8 Castrillo de Cabrera: Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera y Saceda 9 Castrocalbón: Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería 10 Castrocontrigo: Pinilla de la Valdería y Pobladura de Yuso 11 Castropodame: Villaverde de los Cestos 12 Cebrones del Río: San Juan de Torres 13 Destriana: Destriana, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna 14 Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra 15 Molinaseca: Acebo y Riego de Ambrós 16 Murias de Paredes: Barrio de la Puente, Fasgar, Posada de Omaña, Torrecillo y Vegapujín 17 Oencia: Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lusio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín 18 Palacios de la Valduerna: Palacios de la Valduerna y Ribas de la Valduerna 19 Palacios del Sil: Salientes 20 Páramo del Sil: Argayo del Sil 21 Peranzanes: Cariseda, Chano, Faro, Guímara, Peranzanes y Trascastro 22 Ponferrada: Bouzas, Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, Montes de Valdueza, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago y San Cristóbal de Valdueza 23 Posada de Valdeón: Caín de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Santa Marina de Valdeón 24 Pozuelo del Páramo: Altobar de la Encomienda 25 Priaranza del Bierzo: Ferradillo 26 Puente de Domingo Flórez: Yeres 27 Quintana del Marco: Genestacio de la Vega y Quintana del Marco 28 Quintana y Congosto: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz 29 Riego de la Vega: Castrotierra de la Valduerna 30 San Esteban de Nogales: San Esteban de Nogales 31 Santa Colomba de Somoza: Andiñuela, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar de Ciervos 32 Santa Elena de Jamuz: Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz 33 Sobrado: Cabarcos, Cabeza de Campo, La Ribera, Sobredo y Santo Tirso de Cabarcos 34 Valderrueda: La Espina y Valcuende 35 Villafranca del Bierzo: Paradiña y Pobladura de Somoza 36 Villamontán de la Valduerna: Fresno de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna

Palencia 1 Fresno del Río 2 Guardo 3 Mantinos 4 La Pernía 5 Velilla del Río Carrión 6 Villalba de Guardo

Salamanca 1 El Payo 2 Puertas: Cerezal de Puertas y El Gróo 3 Villaseco de los Reyes: Gejo de los Reyes

Zamora 1 Alcubilla de Nogales 2 Ayoó de Vidirales: Congosta 3 Cubo de Benavente 4 Ferreruela: Ferreruela de Tábara y Sesnández de Tábara 5 Fuente Encantada 6 Galende: Moncabril, Pedrazales, Ribadelago, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda y Vigo 7 Gallegos del Río: Puercas y Valer 8 Hermisende: Castromil 9 Losacio 10 Molezuelas de la Carballeda 11 Pías: Barjacoba y Villanueva de la Sierra 12 Porto 13 Riofrío de Aliste: Abejera y Sarracín de Aliste 14 Rosinos de la Requejada: Doney de la Requejada 15 San Justo: Barrio de Rábano, Coso, Rábano de Sanabria y San Ciprián 16 San Vicente de la Cabeza: Bercianos de Aliste 17 Santibáñez de Vidriales: San Pedro de la Viña 18 Trefacio: Cerdillo y Murias 19 Uña de Quintana 20 Villageriz