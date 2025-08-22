El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente Pedro Sánchez habla con uno de los afectados en la provincia de León. EP

Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

Anuncia que una comisión de Interior y Medio Ambiente pondrá en marcha el plan este martes y avanza que la próxima Conferencia de Presidentes definirá políticas de prevención y respuesta a las emergencias. El presidente puso en valor la «extraordinaria» labor de la directora general de Protección Civil

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Asturias para conocer la evolución del incendio forestal de Degaña, concejo del suroeste ... colindante con la provincia de León y lugar donde se ha desplegado el puesto de mando. El jefe del Ejecutivo recogió la propuesta que le lanzó el presidente asturiano Adrián Barbón y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará antes de que finalice el año en esta comunidad, se abordarán políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los «muy graves» incendios que están azotando a territorios del este y noroeste peninsular desde hace dos semanas.

