Los fuegos están controlados, se reabre la P-217 y los vecinos de Cardaño vuelven a casa

Ante la evolución favorable de la situación de los incendios, las autoridades han permitido que este viernes por la tarde las familias de San Pedro ... de Cansoles pudieran regresar al pueblo, donde ya han comenzado las tareas de desescombro. También se ha autorizado la reapertura de la carretera P-217, que da acceso a Cardaño de Arriba, lo que permitió también que todos los vecinos realojados por segunda vez en menos de dos semanas –fundamentalmente por el riesgo del corte de carretera que comunica el pueblo con la ruta de los pantanos– pudieran volver a sus casas.

En la jornada de este viernes, el fuego de Barniedo de la Reina (León), que se expandió por el municipio de Boca de Huérgano y llegó a penetrar en la Montaña Palentina a través de Velilla del Río Carrión, concretamente por la zona de la Cruz Armada y de Mazobre, pareció empezar a remitir en ese flanco.

No obstante, los medios de extinción se encuentran vigilantes tras varias reactivaciones en las últimas horas de zonas ya quemadas y sin combustible, que han podido ser sofocadas y que no han seguido quemando superficie nueva. «Cuando nos introducimos en la masa forestal, tanto de la zona de Guardo, como la zona de Resoba, de La Pernía y de Cervera, o cuando subimos a la zona de los Cardaños, vemos que hay una afectación importante», destacaba el delegado de la Junta en Palencia y director del Cecopi, José Antonio Rubio.

Aunque las noticias son bondadosas por fin en lo que al fuego se refiere, la nota más amarga fue el fallecimiento este jueves al parecer por un infarto de Yolanda Mancebo, una vecina del municipio, residente en Velilla del Río Carrión, pero descendiente y con casa en Cardaño de Abajo. Durante toda la crisis de los incendios, esta mujer ha estado colaborando preparando comida, bocadillos y colaborando en todo lo que estaba a su alcance.

«Yoli fue un ejemplo de entrega y generosidad. Siempre estuvo dispuesta a dar lo mejor de sí por su pueblo y por su gente. Su sonrisa y su compromiso permanecerán siempre en la memoria colectiva de la Montaña Palentina», comunicaban desde el Centro de Iniciativas Turísticas Fuentes Carrionas, situado en Puente Agudín. «Hoy despedimos a una mujer valiente, trabajadora y profundamente solidaria. Su legado de cariño y esfuerzo perdurará entre nosotros. La partida de Yoli deja un vacío enorme, pero también una huella imborrable en todos los que compartieron con ella momentos de servicio y de amistad. Cardaño de Abajo y toda la Montaña Palentina pierden a una de sus vecinas más queridas y comprometidas», comentaban desde el Ayuntamiento.

Fiestas suspendidas por el fallecimiento de una vecina

«Era una vecina ejemplar, que lo ha estado dando todo siempre, que ha sido un referente en la lucha por el turismo y por el mantenimiento de los pueblos de la Montaña Palentina», explicaba el alcalde de Velilla, Gonzalo Pérez, quien aseguró que «la tensión que ha tenido estos días le ha pasado factura. Estaba pendiente de los guisos, de los bocadillos, de que empezaban las fiestas y las luces había que ponerlas», explicaba el regidor.

La asociación organizadora ha decidido suspender las fiestas en señal de duelo y homenaje y reconocimiento a su vecina, aunque las luces se mantendrán activas como homenaje también a esta vecina que siempre colaboró en el tradicional guiso del pastor que se elabora cada año el día de la Montaña Palentina de Puente Agudín.