El delegado de la Junta, José Antonio Rubio, este viernes en San Pedro de Cansoles. E. N.

Palencia

Los fuegos están controlados, se reabre la P-217 y los vecinos de Cardaño vuelven a casa

Permitido el acceso a la pedanía de SanPedro de Cansoles, en la que se quemaron 17 edificaciones, pero con otras a salvo

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:05

Ante la evolución favorable de la situación de los incendios, las autoridades han permitido que este viernes por la tarde las familias de San Pedro ... de Cansoles pudieran regresar al pueblo, donde ya han comenzado las tareas de desescombro. También se ha autorizado la reapertura de la carretera P-217, que da acceso a Cardaño de Arriba, lo que permitió también que todos los vecinos realojados por segunda vez en menos de dos semanas –fundamentalmente por el riesgo del corte de carretera que comunica el pueblo con la ruta de los pantanos– pudieran volver a sus casas.

