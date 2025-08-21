Cardaño de Arriba seguirá evacuado al menos un día más

Como consecuencia de la reactivación del incendio de la provincia leonesa de Valverde, las autoridades han decidido que la localidad palentina de Cardaño de Arriba ... siga evacuada, a pesar de que esta mañana tras la reunión del Cecopi se planteó que si la jornada tenía una evolución favorable podrían volver a sus casas.

No obstante, los puntos del incendio que están cerca de Cardaño siguen inactivos, si bien sigue en el índice IGR2, pero las autoridades aseguran que esta localidad de la provincia de Palencia no corre ningún peligro.

La medida se toma por prevención y por protocolo, por lo que los vecinos de Cardaño de Arriba seguirán un día más en los alojamientos provisionales en los que han permanecido estos días.

Por otro lado, el incendio que amenazaba Mazobre permanece estable, igual que por activo se da el que arrasó San Pedro de Cansoles, donde los bomberos revisan las tuberías ya que el depósito no lograba llenarse y hubo que cortar el suministro. Igualmente, en la jornada de este jueves se ha trabajado para devolver el suministro eléctrico.

El Ayuntamiento de Guardo espera que este viernes los vecinos de San Pedro cuyas viviendas no se han quemado puedan volver a sus casas y que el lunes puedan empezar los trabajos de demolición y desescombro. No obstante, por el momento está restringido el acceso a la localidad.

Por otro lado, Velilla del Río Carrión, que había cerrado sus piscinas, las reabrirá este viernes.