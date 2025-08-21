El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos para la reparación del suministro en San Pedro de Cansoles. José Carlos Diez

Cardaño de Arriba seguirá evacuado al menos un día más

Los vecinos de San Pedro cuyas viviendas no se quemaron podrían volver este viernes a sus casas y el lunes empezarán los trabajos de demolición y desescombro

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:19

Como consecuencia de la reactivación del incendio de la provincia leonesa de Valverde, las autoridades han decidido que la localidad palentina de Cardaño de Arriba ... siga evacuada, a pesar de que esta mañana tras la reunión del Cecopi se planteó que si la jornada tenía una evolución favorable podrían volver a sus casas.

