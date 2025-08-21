Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada

La Montaña Palentina es el corazón del refugio para el oso pardo, donde come, vive y se reproduce un animal tan emblemático. Pero los estragos ... causados por los incendios de los últimos días hacen temer que puedan afectar a su hábitat.

Mientras los esfuerzos prosiguen para dar por extinguido el fuego de Resoba, ya controlado, en la provincia de Palencia, y pendientes aún las valoraciones, los osos campan por la zona, aunque han perdido su hábitat y comida, una alimentación basada sobre todo en frutos del bosque que han desaparecido por allí por donde han transitado las llamas, como ha ocurrido también en los fuegos declarados en la zona Brañosera y en Barniedo de la Reina, en los Picos de Europa leoneses, otro de los enclaves oseros de la Cantábrica.

La recuperación poblacional del oso pardo, sobre la que trabaja la Fundación Oso Pardo en coordinación con las administraciones, está suponiendo uno de los ejemplos más positivos de conservación de especies amenazadas en España y en el conjunto de Europa. Desde los cerca de ochenta que se contaban en los años noventa, la cifra se ha multiplicado por cinco y se ha conseguido, así, un importante incremento de ejemplares, que llegan a los 370 en toda la Cordillera Cantábrica.