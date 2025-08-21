El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
El oso corre por la Montaña Palentina.

El oso corre por la Montaña Palentina. E. N.

Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada

El plantígrado ha sido captado en un vídeo en un paraje afectado por el fuego donde también se ven unos rebecos

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:42

La Montaña Palentina es el corazón del refugio para el oso pardo, donde come, vive y se reproduce un animal tan emblemático. Pero los estragos ... causados por los incendios de los últimos días hacen temer que puedan afectar a su hábitat.

