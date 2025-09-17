Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca Ofrecieron incluso una cantidad mayor de dinero para ganarse su confianza, lo que hizo sospechar a la víctima

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación Kempler, ha detenido a dos hombres, de 21 y 47 años y de nacionalidades italiana y croata, respectivamente, como supuestos autores de un delito de estafa en grado de tentativa. La investigación se inició después de que una persona publicase en un conocido portal un anuncio sobre la venta de una finca en una localidad palentina.

Escasos minutos después recibió un mensaje en el que un individuo mostraba un gran interés por comprar ese terreno y, además, solicitaba un teléfono móvil para continuar la conversación por mensajería instantánea. Durante las conversaciones mantenidas para fijar el precio final, el supuesto comprador propuso además efectuar un intercambio de billetes, ofreciendo 110.000 euros en billetes de 200 a cambio de 100.000 euros en billetes de 50 euros, a fin de ganarse la confianza de la víctima y consumar la estafa.

Estos hechos hicieron sospechar a la víctima, que informó inmediatamente a la Guardia Civil de Palencia. Los agentes encargados de la investigación desplegaron un dispositivo en un establecimiento hotelero para identificar al presunto comprador, dado que allí se iba a efectuar el intercambio de billetes. Finalmente, resultaron ser dos personas las que estaban detrás de este supuesto interés por adquirir la finca.

Tras verificar su identidad, se averiguó que ambos tenían antecedentes por hechos similares, el más reciente ocurrido en abril de este mismo año en la provincia de Málaga, cuando estafaron otros 100.000 euros a una persona, llevándose todo el dinero y dejándole como intercambio billetes facsímiles sin valor alguno.

Conocido como 'rip deal'

Este método de estafa, conocido como 'rip deal', se caracteriza por contactar con personas que tienen a la venta algún inmueble, citarse con ellas, ganarse su confianza y conseguir disposiciones de patrimonio, especialmente billetes de curso legal, todo ello bajo una apariencia de empresario de alto 'standing' para facilitar el engaño.